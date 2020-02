Apelan el sobreseimiento de tres ex jefes policiales que intervinieron en el caso Candela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Fiscalía General de Morón apeló el sobreseimiento de tres ex jefes de la policía bonaerense que intervinieron en la investigación del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años que fue hallada muerta en en partido de Hurlingham en agosto de 2011.



El Ministerio Público objetó así la decisión de la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, que sobreseyó al ex jefe de la Policía bonaerense Juan Carlos Paggi; al subjefe Hugo Matzkin y al ex jefe de Investigaciones de la fuerza Roberto Castronuovo, acusados de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.



"Fue otra cachetada de la Justicia, es un absurdo que esos policías sean sobreseídos, vamos a apelar", expresó a Télam la mamá de Candela, Carola Labrador, quien aseguró que seguirá luchando para que su hija "descanse en paz".



"No me siento triste ni voy a bajar los brazos. Voy a seguir luchando, todo esto me da más fuerzas y tengo un buen equipo de abogados que está conmigo", sostuvo Labrador.



Además consideró que "la justicia del hombre se puede escapar, pero la Dios jamás".



"Todos y cada uno van a pagar la muerte y el dolor de la familia de Candela", concluyó.



Según las fuentes judiciales, la resolución de los camaristas Fernando Gabriel Bellido y Fabian Cardoso benefició al los ex tres jefes policiales que habían sido indagados en diciembre de 2018 por el fiscal de Morón Mario Ferrario.



En su acusación, Ferrario les imputó responsabilidad en una serie de irregularidades detectadas en la causa, entre ellas el no haber investigado en profundidad una pista que apuntaba a un policía bonaerense como parte del grupo que secuestró a la niña.



Durante el proceso, la defensa de los policías, a cargo de Roberto Damboriana, apeló la acusación con el argumento de que las imputaciones del fiscal no eran claras y sus clientes no sabían de qué estaban acusados.



Al analizar la apelación, los camaristas consideraron que efectivamente se había vulnerado el derecho de defensa de los ex policías y resolvió anular sus indagatorias.



Además, consideraron la inexistencia de pruebas en contra de los ex tres jefes de la fuerza bonaerense.



Esta causa es una de las tres surgidas del denominado "Caso Candela", ya que hay una por la autoría del secuestro y asesinato que derivó en las condenas de tres hombres y una restante, por la autoría intelectual, aún pendiente de juicio con otros cuatro acusados.



En septiembre de 2017, el Tribunal Oral Criminal 3 de Morón, integrado por Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera, condenó a prisión perpetua a Hugo Bermúdez y a Leonardo Jara, y a cuatro años de prisión a Fabián Gómez.



En tanto, se aguarda un segundo juicio al narcotraficante Miguel Angel "Mameluco" Villalba (56), quien cumple una pena de 27 años de prisión en el penal de Rawson por otros hechos; al ex policía bonaerense Sergio Chazarreta (52); al sindicado informante policial Héctor "El Topo" Moreyra (50) y al carpintero Néstor Altamirano (59).



Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 en la localidad bonaerense de Villa Tesei, donde residía, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía.



El 28, una tía de la niña recibió una llamada extorsiva atribuida a Jara en la que pedían que la madre de Candela "devolviera la guita".



Tres días después, el 31 de agosto, el cuerpo de la nena apareció en una bolsa, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a unas 30 cuadras de su casa.