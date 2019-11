Apoderado del Frente de Todos asegura que el voto de argentinos en el exterior funcionó mal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, aseguró hoy que la votación en el exterior "funcionó mal y con total negligencia" y puso de relieve que seguirá acompañando los planteos de residentes argentinos que denuncian "irregularidades de todo tipo y anomalías graves" en la emisión del voto de argentinos en el exterior.



“La votación en el exterior funcionó mal y con total negligencia. No quiero dejar pasar ésto: no solo que lo hemos comunicado a la Cámara Nacional Electoral, que tiene la responsabilidad de gestionar o supervisar esta cuestión, sino que vamos a seguir acompañando todos los elementos que tengamos que nos hacen llegar nuestros residentes argentinos en el exterior, para que nunca más vuelva a pasar", afirmó Landau.



En declaraciones a FM La Patriada, el dirigente del PJ sostuvo, sin embargo, que “las elecciones ya pasaron" y "no va a cambiar el resultado" pero señaló que "se dieron muchas irregularidades, todo tipo de anomalías graves: las mesas funcionaron hasta cualquier hora, no se sabía el modo de fiscalización, los presidentes de mesa fueron determinados arbitrariamente”, entre otras cuestiones que mencionó.



Landau mencionó además la existencia de otras irregularidades vinculadas a la confección del padrón electoral y expresó que “el problema está en el registro nacional de las personas, donde ha aparecido la maniobra y no es la primera vez, ya en abril omitieron varios votantes de entre 16 y 18 años”.



“El padrón tiene que estar en condiciones, si hubo una maniobra para impedirle el voto a cualquier ciudadano tiene que ser castigado”, enfatizó el apoderado del Frente de Todos.