El Torneo Clausura cerró su fase regular con un cruce de alto impacto: el clásico entre Racing y River en Avellaneda. La expectativa creció de inmediato por la sanción que pesaba sobre el estadio tras los incidentes con pirotecnia en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

En la tarde del martes, la Academia obtuvo un fallo favorable de Apreviede y quedó habilitada para disputar el partido con público en el Cilindro. La institución había presentado una apelación para revertir la clausura impuesta por el organismo de seguridad.

Inicialmente, el castigo contemplaba tres fechas a puertas cerradas, aunque Racing solo cumplió una de ellas, en el duelo ante Defensa y Justicia. El levantamiento de la medida quedó formalizado mediante un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Según informó Apreviede , la decisión surgió tras una reunión entre el presidente de Racing, Diego Milito; el titular de la AFA, Claudio Tapia; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; y las autoridades del organismo. En ese encuentro, el club reconoció el uso indebido de pirotecnia y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables.

Para Apreviede, la actitud de Racing representa un avance en materia de responsabilidad institucional y prevención de la violencia en el fútbol, motivo por el cual resolvieron autorizar nuevamente el ingreso de público.

Así, el próximo lunes la Academia podrá recibir a River con hinchas en las tribunas, en un duelo clave del torneo local y con un marco que promete ser determinante.

Desde el organismo destacaron además que la decisión no implica una flexibilización en sus controles. Apreviede remarcó que continuará aplicando sanciones estrictas ante cualquier reincidencia y que la seguridad de los espectadores sigue siendo su prioridad central.