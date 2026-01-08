Tras la intensa tormenta que azotó San Juan en la madrugada y mañana de este jueves 8 de enero, Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 149, en el ingreso sur a Barreal, se encuentra intransitable. El motivo se debe a la acumulación de agua en la calzada.

El sector afectado corresponde al puesto fitosanitario, un punto clave de acceso a Barreal desde el sur. Las autoridades provinciales y nacionales solicitan evitar completamente la circulación por este tramo hasta nuevo aviso y no intentar cruzar por caminos alternativos no habilitados.

Transportistas y viajeros deben reprogramar itinerarios y mantenerse informados por los canales oficiales de Vialidad Nacional y de las autoridades locales.

Por ahora, el tramo permanecerá cerrado hasta que el agua baje y los técnicos puedan evaluar la ruta. La seguridad está primero, y por eso es mejor no arriesgarse hasta que confirmen que se puede circular con normalidad.