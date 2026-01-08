Una potente ola de frío polar está afectando a gran parte de Europa con temperaturas bajo cero, nevadas intensas y hielo, generando cortes de luz y obligando al cierre de escuelas en varias regiones del continente.

Las imágenes difundidas muestran calles y plazas cubiertas de nieve, interrupciones en el transporte y a ciudadanos adaptándose a condiciones invernales excepcionales para este inicio de año en varias ciudades.

Las fuertes nevadas y las condiciones climáticas adversas obligaron al cierre de numerosas escuelas, especialmente en el norte y oeste de Europa, donde las autoridades priorizaron la seguridad de los estudiantes ante carreteras heladas y el riesgo de accidentes.

Además, servicios de transporte han sufrido cancelaciones y demoras importantes, con trenes y autobuses afectados por la nieve y el hielo acumulados en las vías. En ciudades como París, Amsterdam y otras capitales europeas, las nevada obligó a suspender parte de los servicios y ajustar horarios.

El incremento de la demanda energética por el frío extremo ha sobrecargado las redes eléctricas en varios países, provocando cortes de luz en zonas afectadas, lo que complica aún más la vida diaria de los residentes mientras las autoridades trabajan para restablecer el suministro.

Frente al avance del frío polar, gobiernos y servicios meteorológicos mantienen alertas por nieve, hielo y bajas temperaturas, instando a la población a limitar viajes innecesarios y a extremar precauciones en el uso de calefacción y movilidad en vías resbaladizas.

La ola de frío continúa su impacto, y se espera que las condiciones invernales persistan en los próximos días, con posibilidades de nuevas nevadas que podrían agravar los desafíos para el transporte, la energía y la vida cotidiana en Europa.