Las Colonias de Verano que funcionan en todo San Juan quedarán suspendidas para este viernes 9 de enero ante los pronósticos meteorológicos que anticipan lluvias y posibles tormentas. La decisión fue confirmada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de los miles de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que participan del programa estival.

La suspensión alcanza a todos los departamentos, con excepción de Jáchal, Calingasta e Iglesia, donde por el momento la actividad se mantiene en pie. Desde el organismo señalaron que se trata de una medida preventiva que busca evitar traslados innecesarios, complicaciones durante las actividades recreativas y eventuales episodios asociados a anegamientos o inestabilidad climática.

Los pronósticos divulgados para este jueves por la tarde y viernes por la mañana anticipan condiciones de inestabilidad en buena parte del territorio sanjuanino. Ante ese escenario, la cartera social optó por activar el protocolo que contempla la suspensión temporaria de las colonias cuando las actividades al aire libre puedan verse afectadas o representar un riesgo para los asistentes.

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que la situación continuará siendo monitoreada durante toda la jornada de jueves e incluso en las primeras horas del viernes para evaluar eventuales cambios. En caso de que las temperaturas, la nubosidad o los registros de precipitación modifiquen el panorama previsto, se informarán nuevas disposiciones de manera oficial.

Por ahora, la indicación es clara: no habrá actividad el viernes en la mayoría de los departamentos. La continuidad del cronograma quedará sujeta a la evolución del tiempo y a las recomendaciones de las áreas técnicas.