Un insólito episodio ocurrió este miércoles en el barrio de Palermo, en la cafetería y panadería Candela, ubicada en la intersección de Ciudad de la Paz y Newbery, cuando un hombre que estaba sentado en la vereda fue alcanzado por un panel de vidrio que se desprendió de un balcón de un edificio de cuatro pisos. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Tras el impacto, testigos solicitaron asistencia y una ambulancia del SAME llegó al lugar. Los médicos constataron que la víctima presentaba sangrado y traumatismos cortantes en la cabeza y el antebrazo izquierdo, aunque no corría peligro de vida, según el parte médico.

Publicidad

Personal de Bomberos de la Ciudad se trasladó al edificio de donde se desprendió el vidrio y, con la llave proporcionada por el encargado, retiró preventivamente un segundo panel de las mismas dimensiones, que se encontraba astillado en el hueco del balcón, para evitar nuevos accidentes.

El departamento vinculado al desprendimiento se encontraba deshabitado y su propietario reside en la provincia de Corrientes, por lo que no estaba presente al momento del incidente. Aún se desconoce si hubo contacto entre el dueño del inmueble y la víctima o si se iniciaron acciones legales o administrativas por el hecho.