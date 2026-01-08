El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves 8 de enero la liberación de “un número importante” de presos políticos en el país. Según Rodríguez, el proceso de excarcelación comenzó “desde este mismo momento” y forma parte de un gesto que, según el funcionario, busca contribuir a la paz y la prosperidad de la nación.

En su discurso, Rodríguez sostuvo: “Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”.

Publicidad

La decisión ocurre cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo.

Organizaciones de derechos humanos en Venezuela, como Foro Penal, contabilizan al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general: “Una amnistía general sería un importante gesto para unificar la población, sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, escribió en X.

Publicidad

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora, indicó que la liberación de algunos presos debe ser acompañada por medidas urgentes: el cese de la represión y el desarme de grupos irregulares. “No puede hablarse de una transición democrática mientras estas acciones no se lleven a cabo”, señalaron.

El contexto venezolano incluye denuncias documentadas de torturas y tratos crueles en prisiones como El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón. La ONG Provea alertó que la liberación parcial de presos no garantiza justicia y pidió excarcelaciones integrales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el régimen chavista está cerrando un centro de torturas en Caracas tras la caída de Maduro. Según Trump, el operativo incluyó la participación de 152 aviones y detalla que “se cortó la electricidad en casi todo el país, las únicas personas con luz eran las que tenían velas”.

Desde la captura de Maduro, distintas voces han enfatizado la urgencia de medidas concretas para restaurar la confianza social y política en Venezuela, incluyendo la libertad de todos los detenidos por motivos políticos y la investigación de casos de tortura.