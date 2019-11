Aprueban financiamiento por US$ 300 millones para infraestructura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno nacional aprobó el modelo de Contrato de Préstamo que se firmará en los próximos días y mediante el cual la Corporación Andina de Fomento (CAF, Banco de Desarrollo de América Latina) asistirá financieramente a la Argentina en la ejecución del Programa Federal de Infraestructura Regional, por un monto de hasta US$ 300 millones.



El decreto 754/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, precisó que el objetivo del programa consiste en mejorar la infraestructura económica y social de las provincias argentinas a través de la inversión pública.



Esta iniciativa tiene como finalidades específicas mejorar la transitabilidad de la red de transporte; aumentar la capacidad de generación y transmisión de energía; mejorar el manejo de los recursos hídricos; y fomentar el turismo.



Para ello se financiará la coordinación del programa; la inspección, auditoría, asistencia técnica, ambiental y social; la gestión ambiental y social; la auditoría externa; los gastos de evaluación y la comisión de financiamiento.



Las obras financiadas por la CAF beneficiarán a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Neuquén.



En el caso de Corrientes el financiamiento de la CAF respaldará la construcción de Línea de Alta Tensión 132 Kv Saladas-Santa Rosa y la estación transformadora Santa Rosa; la construcción de la estación transformadora Litoral; y el alimentador subterráneo 132 Kv entre ET Corrientes Este y ET Litoral.



En Entre Ríos los recursos permitirán avanzar en la tercera etapa del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible Cuenca Arroyo Manzores.



El proyecto a financiar en Jujuy es el del Tren Turístico de La Quebrada de Humahuaca (Jujuy-La Quiaca).



En Mendoza se financiarán obras del acueducto ganadero La Paz, así como de cuatro sistemas de defensa aluvional: Trasvase Los Papagayos-Zanjón Frías; colector Blanco Encalada II; presa y colector Chacras de Coria y Trasvase Maure-Chacras de Coria; y presa y colector Sosa.



Por último, el préstamo de CAF respaldará en Neuquén diversas obras viales, entre ellas el reacondicionamiento de obra básica y pavimentación de la ruta provincial N° 23, en el tramo Empalme Ruta Provincial N° 13 (Litrán)-Empalme Ruta Nacional N° 242 (Paso Internacional Pino Hachado).



Las obras en esta provincia incluirán en la misma ruta a los tramos Puesto Jara (fin de pavimento)-Empalme Ruta Provincial N° 13 (Litrán); y Puente sobre el Río Aluminé (Pilo Lil)-Empalme Ruta Nacional N° 46 (Rahué).