El barrio Cabot se mudó por un rato a Chimbas y terminó de fiesta. En una tarde donde el sol sanjuanino no quiso perderse el espectáculo, Árbol Verde se consagró campeón de la cuarta edición de la Copa Chimbas, tras derrotar en una final electrizante a Los Pumas. El escenario de la hazaña fue la mítica cancha de Centenario Olímpico, que lució un marco importante para coronar.

Este torneo, que ya es un clásico del calendario local, tiene una mística especial: es organizado pura y exclusivamente por las instituciones de Chimbas. Para esta edición, la organización decidió abrir el juego e invitar a clubes de renombre como el flamante campeón, la filial de San Lorenzo y Defensores de Argentinos, jerarquizando una competencia que no para de crecer.

Tras el pitazo final y el desahogo de los jugadores de la calle Cabot, llegó el momento más esperado. La entrega de trofeos contó con la presencia de la intendenta Daniela Rodríguez, quien acompañó a los dirigentes Rubén Castillo y Oscar Martínez en el escenario montado para los campeones. Los aplausos no fueron solo para el ganador, sino para el esfuerzo de los clubes que mantienen viva la llama del fútbol barrial.

Todos los dueños de la gloria

El fin de semana fue una verdadera maratón de fútbol y emociones. Desde el sábado, la pelota rodó para definir todas las categorías de este certamen inclusivo y federal:

Copa Chimbas (Principal): Árbol Verde (Campeón) - Los Pumas (Subcampeón).

Copa Oro: Juventud Rivera se quedó con el máximo galardón ante San Pedro.

Copa Plata: Defensores de los Andes festejó frente a la Filial de San Lorenzo.

Copa Bronce: Nuevamente Defensores de los Andes dio la nota ante Defensores de Racing.

Copa Reválda (Sábado): San Agustín gritó campeón y El Santo se quedó con el segundo puesto.

Copa Desafío (Domingo): Centenario hizo valer la localía frente a Defensores de Argentinos.

La cuarta edición se despidió con el color de las banderas y el ruido de los bombos, dejando en claro que en Chimbas el fútbol es mucho más que un deporte: es el corazón del departamento latiendo en cada cancha.

