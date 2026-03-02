En un nuevo giro de la ya escalada violencia en Medio Oriente, Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra objetivos en Israel, afirmando que uno de ellos impactó directamente la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, según reportes de fuentes iraníes. El ataque forma parte de lo que la Guardia Revolucionaria describió como una “décima ola” de ofensivas contra blancos estratégicos en respuesta a los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Las autoridades iraníes aseguraron que los misiles utilizados, conocidos como Kheibar por parte del Ejército Revolucionario, lograron penetrar el sistema de defensa Iron Dome, diseñado para interceptar amenazas aéreas en Israel, y alcanzar instalaciones gubernamentales clave. La declaración de Irán subraya una marcada intensificación en el empleo de misiles balísticos con capacidades avanzadas.

Este ataque se produce en medio de una guerra regional abierta, tras una operación conjunta de Estados Unidos e Israel que atacó instalaciones militares iraníes y eliminó a altos mandos del régimen. La ofensiva llevó al incremento de la violencia en toda la región, incluyendo ataques iraníes a Emiratos Árabes Unidos y otros aliados estratégicos occidentales en Medio Oriente, así como incursiones de milicias aliadas como Hezbolá desde Líbano hacia el norte de Israel.

El conflicto ha tenido un alto costo humano. Según reportes de organizaciones humanitarias, al menos 555 personas habrían muerto en Irán como resultado de los ataques estadounidenses e israelíes, incluidos bombardeos contra ciudades como Teherán y otras regiones urbanas. Las represalias iraníes con misiles y drones han dejado también víctimas civiles en diversas localidades israelíes, agregando presión internacional para una posible desescalada.

El uso de misiles que, según Teherán, alcanzaron blancos de alto perfil (como la oficina de Netanyahu y sitios vinculados al mando militar israelí) representa una escalada significativa en la tecnología y alcance militar desplegados en este conflicto en curso, lo que suscita preocupación por la posibilidad de una expansión aún mayor de las hostilidades en toda la región.