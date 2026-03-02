Este lunes 2 de marzo regresa a la pantalla El Café de la Política, el clásico programa de entrevistas conducido por Mauricio Laciar y Marcos Ponce. El ciclo vuelve al aire de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, con una nueva temporada y cambios en su formato.

Con su característico tono de anticipación y análisis, el programa se consolidó como un espacio de referencia para la agenda pública sanjuanina. Entrevistas en profundidad, lectura política y seguimiento de los principales temas que marcan el pulso provincial y nacional forman parte de su identidad.

Este año, la principal novedad es el traslado al estudio mayor de la señal de HUARPE TV. El cambio implica una puesta técnica renovada, mayor despliegue escenográfico y una dinámica más ágil para el intercambio con dirigentes, funcionarios y protagonistas de la actualidad.

Desde allí, Laciar y Ponce buscarán reforzar el perfil del ciclo: preguntar lo que viene, anticipar escenarios y poner en debate los temas que impactan en la gestión, la oposición y la vida institucional de San Juan.

El Café de la Política se podrá seguir por HUARPE TV, en el 19.2 de la Televisión Digital Abierta (TDA), y también a través de Keith.com y diariodehuarpe.com, ampliando su alcance en múltiples plataformas.

La cita es clara: desde este lunes, a las 10 en punto, la política vuelve a servirse en taza caliente.