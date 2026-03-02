En el contexto de la intensificación de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán y los reportes de interrupciones en el tránsito por el Estrecho de Ormuz, el petróleo de referencia global subió cerca de un 10 %, alcanzando niveles próximos a los 80 dólares por barril. La fuerte alza se registró este domingo en el mercado extrabursátil, donde los operadores ajustaron precios ante la posibilidad de una disrupción prolongada del suministro energético.

El factor determinante detrás del alza fue la suspensión de envíos de crudo a través del Estrecho de Ormuz, paso por donde circula más del 20 % del petróleo mundial. Tras las advertencias de las autoridades iraníes de que no se permitiría el tránsito en la vía marítima debido a los combates, armadores, petroleras y grandes casas de comercio optaron por suspender operaciones en la zona, reduciendo efectivamente el flujo de suministro internacional.

Analistas consultados señalaron que, aunque los ataques militares por sí mismos influyen en los precios, el cierre del estrecho es el principal motor detrás de los aumentos, debido al papel clave que juega en el transporte de energía. Según expertos del sector, si la interrupción se mantiene, el crudo podría llegar a cotizar alrededor de los 100 dólares por barril o incluso superar ese nivel en algunos escenarios de mercado.

El incremento del precio del petróleo se da en un contexto de incertidumbre global, donde operadores e inversores vigilan de cerca los acontecimientos geopolíticos y sus posibles efectos sobre la oferta y demanda energética. Aunque OPEP+ acordó un aumento modesto de producción para el mes de abril, este incremento representa una fracción muy pequeña de la demanda mundial y difícilmente pueda compensar una interrupción prolongada de los flujos por Ormuz.

Los efectos de la subida del crudo podrían sentirse no sólo en los mercados internacionales, sino también en los precios locales de combustibles y productos derivados, lo que podría tener impacto en la inflación y en los costos de transporte y producción de diversos sectores económicos a nivel global.