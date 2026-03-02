En un episodio de confusión bélica que ilustra la complejidad del conflicto en Medio Oriente, las autoridades del United States Central Command confirmaron que tres cazas F-15E estadounidenses fueron derribados por las defensas aéreas de Kuwait por error, en lo que fue catalogado como un incidente de fuego amigo.

Los aeronaves, que participaban de operaciones en el marco de la ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, fueron alcanzados por misiles defensivos kuwaitíes en el espacio aéreo de ese país, según informó el Pentágono. El incidente tuvo lugar mientras defensas antiaéreas locales respondían a una serie de ataques con drones y misiles en una atmósfera de combate intensa.

Todos los seis tripulantes de los tres F-15E lograron ejectarse y fueron recuperados con vida y en condición estable, señaló el comando estadounidense, al mismo tiempo que Kuwait reconoció oficialmente que se trató de un error en la identificación de las aeronaves aliadas. Las causas del percance están siendo investigadas por fuerzas coordinadas entre ambos países.

Este suceso se produce en el contexto de un conflicto que ha visto múltiples ataques cruzados entre Irán y aliados, y fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos e Israel, con misiles, drones y fuego antiaéreo sobre varios territorios de la región. El carácter caótico de los enfrentamientos (con múltiples objetivos y sistemas de defensa disparados) aumenta la probabilidad de incidentes de este tipo en zonas de combate densas y riesgosas.

El derribo de los F-15E marca un hito significativo: es la primera pérdida conocida de activos aéreos estadounidenses en este conflicto, aunque sin víctimas humanas entre las tripulaciones. El hecho subraya los desafíos logísticos y de mando y control en una guerra multinacional que ha puesto a prueba la coordinación entre fuerzas aliadas y sistemas de defensa de países vecinos.

Mientras se desarrolla la investigación, las autoridades militares estadounidenses y kuwaitíes han enfatizado la importancia de revisar los protocolos de identificación y comunicación en operaciones conjuntas, para evitar nuevas tragedias en medio de la compleja y volátil situación de seguridad en el Golfo Pérsico.