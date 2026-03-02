El tablero de ajedrez de Medio Oriente se ha convertido en un campo de batalla devastador, y la tensión ha escalado a niveles insostenibles tras un ataque directo de Irán contra una refinería de Arabia Saudita. El impacto de un dron en la instalación de Ras Tanura, una de las estructuras de procesamiento de crudo más grandes del planeta operada por Saudi Aramco, provocó un incendio y obligó a cerrar preventivamente la planta, desatando el temor a una crisis energética global.

Este movimiento audaz de Teherán no es un hecho aislado, sino una nueva ficha en el sangriento tablero de ajedrez que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel. El ataque se produjo poco después de una ofensiva militar conjunta que interrumpió cualquier intento de negociación nuclear, profundizando la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas petroleras del Golfo Pérsico.

"No negociaremos": Irán cierra la puerta al diálogo

Mientras las llamas devoraban parte de la refinería, las autoridades iraníes adoptaron una postura inquebrantable. El jefe de seguridad, Ali Larijani, despejó cualquier duda sobre una posible tregua: “No negociaremos con Estados Unidos”, sentenció, reafirmando que las fuerzas armadas iraníes están respondiendo a las agresiones y que no fueron ellos quienes iniciaron esta guerra.

El conflicto se expande: explosiones y aviones caídos

La situación en la región es crítica y los reportes de incidentes militares se multiplican hora tras hora:

*Kuwait: El Ministerio de Defensa informó que varios aviones militares estadounidenses se estrellaron tras ser atacados por Irán. Además, se reportaron columnas de humo saliendo de la embajada de EE.UU.

*Emiratos Árabes y Qatar: Se registraron explosiones en Abu Dhabi y Doha, extendiendo el temor a todo el Golfo.

*Teherán bajo fuego: Los bombardeos de EE.UU. e Israel continuaron impactando barrios poblados de la capital iraní, alcanzando incluso al hospital Gandhi, que tuvo que ser evacuado de urgencia.

La Media Luna Roja iraní reporta una cifra escalofriante desde el inicio de la ofensiva el pasado sábado: cerca de 300 civiles muertos y al menos 131 ciudades atacadas.

El mundo del petróleo, en vilo

La comunidad internacional mira con terror cómo el conflicto amenaza con paralizar el comercio regional. Los países del Golfo emitieron una condena conjunta contra los "ataques indiscriminados" de Irán, mientras que el transporte aéreo se encuentra paralizado y el precio del barril de crudo se prepara para una volatilidad histórica. El mapa de Medio Oriente está cambiando, y el impacto se siente en cada rincón del planeta.