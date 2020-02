Arce y Morales deberán subsanar observaciones para poder ser candidatos en Bolivia

El candidato a presidente Luis Arce y el ex mandatario y aspirante a senador Evo Morales, entre otros, deberán subsanar observaciones formales para que sus postulaciones para las elecciones del 3 de mayo próximo en Bolivia sean habilitadas, informó hoy el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



La candidatura de Morales no cumple los requisitos de certificado de nacimiento original, número de teléfono celular de contacto y certificado original y actualizado de antecedentes penales, reportó el diario boliviano El Deber.



En tanto, la inscripción de Arce carece del certificado original y actualizado de antecedentes penales, según la lista de observaciones publicada esta noche por el TSE.



Entre los adversarios de Morales cuyas inscripciones también fueron objetadas figuran el candidato a vicepresidente de Creemos, Marco Pumari, quien no presentó la fotocopia de la libreta de servicio militar, y el ex gobernador de Tarija y aspirante a senador Mario Cossio, que no entregó el certificado de antecedentes penales.



Más temprano, el comité cívico de Santa Cruz se declaró en emergencia y anunció nuevas movilizaciones callejeras para el caso de que Morales sea habilitado a postularse a una banca en el Senado.



En una declaración publicada en su cuenta en Twitter, el Comité Pro Santa Cruz advirtió que si Morales fuera habilitado, realizará mañana una asamblea en la que determinará "las acciones necesarias para la defensa de la democracia", que incluyen "salir nuevamente a las calles".



La organización sostuvo que la eventual habilitación de Morales como candidato "significa que puede volver a Bolivia y hacer campaña como si no hubiera cometido ningún delito" pese a que está "acusado de diversos delitos electorales y penales contra el pueblo boliviano".



Encabezado por el empresario Luis Fernando Camacho -uno de los ocho candidatos presidenciales para mayo-, el comité cívico cruceño fue uno de los puntales de las protestas que derivaron en la renuncia de Morales a la presidencia en noviembre, forzada por un golpe de estado, tras las denuncias de fraude en los comicios de octubre pasado.