Argentina jugará este miércoles con Polonia un partido determinante en el Mundial de Qatar, pero, antes que nada, se deberá saber que se trata de un país lleno de curiosidades, algunas de las cuales incluso están vinculadas con nuestra Selección.

El páis más plano del este europeo

Polonia proviene de la palabra Polanie, un derivado de polo, que es igual a campo. Polska en el original, sería “del campo”, y tiene que ver con el que ese país del este europeo tiene un relieve casi completamente llano: más del 91 por ciento de su superficie se encuentra a menos de 300 metros sobre el nivel del mar.

Lewandoski vs. Messi

Las figuras de Argentina y Polonia tuvieron un contrapunto, y no se sabe cómo se saludarán. Hablamos, claro, de Lionel Messi y Robert Lewandowski. Todo comenzó con lo que intentó ser un elogio de Messi, durante la ceremonia del Balón de Oro 2021, que entrega la revista France Football, cuando dijo que en la de 2020, vacante por la pandemia de Covid, el premio debió haber sido para Lewandowski. El atacante entendió que la frase no era genuina: “Pidió un Balón de Oro para mí, pero ni siquiera me votó en el premio The Best”, declaró. Curiosamente, hoy Lewandowski es figura del Barcelona, el equipo histórico de Messi.

Idioma difícil, pero popular

El idioma polaco puede parecernos dificilísimo, pero es el tercer idioma eslavo más hablado, detrás del ruso y el ucraniano. El polaco es muy hablado en Bielorrusia, Ucrania y Lituania. Se estima que, por guerras y conflictos diferentes, un 35 por ciento de polacos o de ascendencia polaca se encuentra en el exterior. En Argentina son unos 500.000.

¿Un número para el partido? 974

El partido de este miércoles entre Argentina y Polonia se jugará en el estadio 974 de Doha, en referencia a que el estadio fue construido con 974 contenedores, y a que el código telefónico de la capital qatarí es justamente 974. Pero, como si fuera poco, el primer encuentro entre ambos seleccionados fue en el Mundial de 1974…

El día que nos "hicieron precio"

El 15 de julio de 1974, en Stuttgart, Polonia derrotó a la Argentina por 3 a 2 y según las crónicas de la época, le hizo precio. Lo insólito ocurrió después. Tras empatar con Italia, la clasificación no dependía de la selección, y por eso nuestros jugadores decidieron sobornar a los polacos, ya clasificados, para que le ganen a Italia en la fecha final del grupo. Es que, de empatar Polonia e Italia, clasificaban ambos, quedando Argentina afuera. Según confesaría Quique Wolff años después, el plantel reunió 25.000 dólares, una fortuna en ese momento, y los polacos ganaron 2 a 1. Argentina clasificó, pero la agarró Holanda en la siguiente instancia y la goleó 4 a 0…

Un Papa y segundo Cristo más grande del mundo

El Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa polaco y en el primer Santo Padre no italiano desde el año 1523. Fue definido como uno de los principales líderes del siglo XX. Se lo identifica como actor fundamental contra el comunismo. País eslavo pero de fervoroso culto católico, posee la estatua de Cristo más grande de Europa, de 36 metros de altura, solo superada por el Cristo de la Concordia, de Bolivia.

El vodka, ¿Es polaco o ruso?

La bebida nacional es el vodka, aunque se disputa la autoría con Rusia. No hay un consenso sobre cuál de los dos la fabricó primero. Lo cierto es que surge de la palabra “Voda”, que significa “aguita”. Esta agua destilada se remonta a la Edad Media y tenía fines medicinales. Claro, diferentes a los actuales.

Cuando Polonia desapareció del mapa

Con la invasión de Alemania a Polonia del 1 de septiembre de 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años el humorista Woody Allen patentó la frase sarcástica “Cada vez que escucho a (Richard) Wagner, me dan ganas de invadir Polonia”. Tiene que ver con que Adolf Hitler era entusiasta de ese músico, pero también con la cantidad de veces que los germanos se expandieron hacia el este, en detrimento de esa nación. Incluso Polonia llegó a desaparecer del mapa en 1795, cuando se dividió entre sus vecinos Rusia, Prusia y Austria, y recién recuperó su independencia en noviembre de 1918.

La primera mujer en ganar dos Nobel

Es polaca la primera mujer en ganar dos premios Nobel, en Física y Química. Marie Curie nació en 1867 en Varsovia. Es considerada la pionera en las investigaciones sobre radioactividad. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París.

El mejor de la historia nuestro, de ellos

El mejor jugador de ajedrez de la historia argentina, es polaco. Mieczysław (Miguel) Najdorf nacido en 1910 en Varsovia, vino a jugar una Olimpíada a Buenos Aires, y lo sorprendió la invasión nazi a su país. Por su origen judío, decidió quedarse. Batió el récord de partidas simultáneas en 1943 para salir en los diarios y hacerles saber a sus familiares que estaba bien. Cuando terminó la guerra regresó a Polonia, donde se enteró que su esposa e hija habían muerto en el campo de concentración de Auschwitz. Volvió a casarse y formó una familia argentina. Falleció en 1997.

Fuente: Telam