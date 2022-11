Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, brindó una nueva conferencia de prensa en la previa del encuentro clave ante Polonia. Como ya es de costumbre, el entrenador no confirmó el equipo que parará ante el combinado europeo y se refirió a la posibilidad de que el volante Enzo Fernández se pueda meter en el XI titular. "Es una opción que manejamos", aseveró.

Antes del último partido que tendrá la Selección nacional en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, Scaloni se presentó ante los medios y, como ya ocurrió antes de los choques anteriores, no confirmó a los titulares. Sin embargo, destacó el rendimiento que tuvo el autor del segundo gol ante México. “Enzo Fernández entró muy bien en los dos partidos. Es una opción que manejamos”, afirmó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, el entrenador se mostró cauto y muy respetuoso con la selección europea que deberá enfrentar el próximo miércoles, en el tercer partido de la fase de grupos. “Polonia tiene muy buenos futbolistas, tendremos que tomar recaudos. Esperamos un partido difícil. Polonia es un equipo que por momentos se cierra muy bien en el área y también te genera situaciones en el área. Hay que ver quién juega. Es diferente dependiendo quién está”, agregó.

Al mismo tiempo destacó que la idea del equipo nacional es bastante clara. Aseguró que intentarán defender la pelota parada con mucha concentración.

“Nosotros planteamos el partido con base en lo que nuestro equipo necesita. Después del triunfo contra México, venimos con una inyección anímica importante”, amplió.

Luego Scaloni se refirió a los cambios que puede implementar en el choque ante Polonia. "Un entrenador tiene que estar acostumbrado a hacer cambios y a nosotros no nos compromete si buscamos la mejora del equipo. Sí es verdad que cuando queda un jugador afuera como Correa o Nico González nos duele porque son chicos que nos podían aportar cosas, pero cuando está cerrado el plantel no miramos otra cosa que no sea mejorar", explicó.

Finalmente, el entrenador respondió la pregunta de si deseaba evitar a Francia en un hipotético cruce de octavos de final. Con mucha cautela, el director técnico comentó que primero tienen que asegurarse pasar de ronda para después ver quien toca como rival en octavos de final. “Sin menospreciar a nadie, primero tenemos que pasar. Ninguna Selección está en condiciones de decidir a quién le puede tocar", sentenció.