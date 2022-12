Las redes sociales rompieron récord históricos por la gran final que disputó Argentina y Francia por la Copa del Mundo de Qatar 2022. Desde la FIFA asegura que el evento fue visto por más de 1.500 millones de personas y otros tantos lo buscaron por Twitter, que explotó de interacciones, o por Google, que tuvo su récord máximo de tráfico.

Ni que hablar del hit "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" que hizo La Mosca Tse-Tse junto a Fernando Romero, himno de la Selección y de la hinchada durante todo el Mundial. La consagración del conjunto de Lionel Scaloni hizo que las calles de todo el país se inundaran de festejos, todos acompañados de la misma canción, que le dio pelea a la histórica "All I Want For Christmas is You" en épocas festivas y hasta se hizo con el primer puesto en Spotify.

En redes y búsquedas, la Selección argentina también salió campeona.

Después de que finalizara el partido entre Argentina y Francia, el CEO de Google, Sundar Pichai, confirmó en un tuit el lunes que la final de la Copa del Mundo superó los récords en términos de volumen “La búsqueda registró su tráfico más alto en 25 años durante la final de la #FIFAWorldCup, ¡fue como si todo el mundo estuviera buscando una cosa!” tuiteó.

Poco después de la final, elogió el partido como "uno de los mejores juegos de la historia" y felicitó a ambos equipos. “Jogo Bonito. Nadie se lo merece más que #Messi, en mi humilde opinión, el mejor que haya jugado nunca. Qué poema”, tuiteó.

Por otra parte, la canción de La Mosca Tse-Tse que entonó la hinchada argentina durante toda la Copa del Mundo tuvo un porcentaje de búsquedas que superó a All I Want for Christmas is You, la canción de Mariah Carey que más se busca en época de fiestas por su relación con Navidad.