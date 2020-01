Argentina lograría en 2020 la segunda mayor cosecha de la historia, según la Bolsa de Rosario

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) pronosticó la Argentina podría lograr en 2020 “la segunda mayor cosecha de su historia” de seguir las favorables condiciones climáticas, y proyectó que las exportaciones del complejo agroindustrial podrían generar un ingreso de US$26.330 millones.



“De continuar las buenas condiciones climáticas, se proyecta que las exportaciones del complejo agroindustrial argentino generen en el año 2020 un ingreso de divisas por 26.330 millones de dólares, sumando los principales granos y productos derivados”, sostuvo un informe de la Bolsa rosarina.



La entidad precisó que incluso “si se resta la salida de dólares por importaciones de soja, en términos netos la agroindustria argentina exportaría bienes por un total de US$ 25.090 millones, US$ 280 millones por detrás del valor exportado en el 2019”.



“Así, pese a que la producción de los cinco cultivos seleccionados caería un 6% anual, el valor de las exportaciones de granos y sus principales derivados apenas bajaría un 2% en relación al año anterior”, precisó la entidad bursátil.



En el caso del trigo, cuya cosecha ya avanzó sobre el 99% de los lotes implantados, para la actual campaña estimaron una producción de 19,5 millones de toneladas.



Si bien en el caso de maíz y soja, se está completando actualmente la siembra 2019/20, la Bolsa rosarina proyecta que las exportaciones anuales de maíz, “podrían generar un ingresos de divisas por 5.440 millones de dólares en 2020”.



Esa cifra última cifra estaría casi US$ 500 millones por debajo del valor exportado el año anterior.



En tanto, por el lado de la cadena sojera, complejo exportador líder de la economía argentina, se proyecta para el 2020 exportaciones del poroto y productos derivados por un valor de US$ 15.660 millones.



Este monto significa US$660 millones más que el estimado que en 2019 y US$ 3.400 millones por encima de 2018, cuando una severa sequía diezmó la producción sojera en nuestro país.