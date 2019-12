Argentina perdió ante Sudafrica en cuartos de final en el Seven de Dubai

El seleccionado argentino de seven de rugby, Los Pumas 7s, perdió hoy ante Sudáfrica, por 12 a 5, en los cuartos de final del torneo de Dubai, en la primera etapa del circuito de la especialidad que organiza la World Rugby (WR).



El certamen se juega en el 7he Seven Stadium de Dubai y Argentina había llegado ayer a esta instancia tras caer ante Francia (10-12) y vencer a Japón (33-7) y Fiji (24-21).



En el encuentro de hoy, Matías Osadczuk marcó el try para Argentina (dirigido por Santiago Gómez Cora), mientras que Justin Geduld sumó un try y una conversión y Rosko Specman un try para los sudafricanos.



En los otros partidos de cuartos de final, Nueva Zelanda le ganó a Estados Unidos por 26 a 5, Inglaterra a Francia por 19 a 12 y Samoa a Australia por 19-14, por lo tanto en semifinales jugarán Inglaterra-Nueva Zelanda y Sudáfrica-Samoa.



El circuito continuará de la siguiente forma: Ciudad del Cabo (13-15 de diciembre), Hamilton (25-26 de enero), Sydney (1-2 de febrero), Los Ángeles (29-1 de marzo), Vancouver (7-8 de marzo), Hong Kong (3-5 de abril), Singapur (11-12 de abril), Langford (2-3 de mayo) y París (30-31 de mayo).



Se han jugado 19 circuitos de rugby seven en la historia y Nueva Zelanda ganó 12 (55 torneos), Fiyi (31) y Sudáfrica (29) tres y Samoa (10) uno.