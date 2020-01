Argentina tendrá en el Preolímpico un difícil camino a Tokio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de fútbol Sub 23 comenzará a jugar el sábado próximo en Colombia el Torneo Preolímpico Sudamericano, que se disputará hasta el 9 de febrero, en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Argentina, Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador conforman el grupo A, mientras que en el Grupo B estarán Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.



El seleccionado nacional que dirige Fernando Batista debutará ante el anfitrión Colombia, el sábado a las 20.30, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, propiedad de Deportivo Pereira y con capacidad para 30 mil espectadores.



El conjunto albiceleste, que jugará todos sus partidos de la primera fase en el mismo escenario, enfrentará luego a Chile, el viernes 24 (22.30); el tercer encuentro será con Ecuador, el lunes 27 (20.00) y cerrará la etapa clasificatoria con Venezuela, jueves 30 (20.00).



Los dos mejores de cada uno de los grupos, clasificarán a un cuadrangular final que se disputará en el estadio Alfonso López de la ciudad Bucaramanga.



Finalmente, de estos cuatro equipos, los dos primeros, se llevarán los tan ansiados cupos para representar al continente sudamericano en Tokio 2020.







El siguiente es el cronograma de partidos del seleccionado argentino:



--18/01 a las 20.30 Argentina vs Colombia (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



--24/01 a las 20.30 Argentina vs Chile (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



--27/01 a las 18.00 Argentina vs Ecuador (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



--30/01 a las 18.00 Argentina vs Venezuela (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).







Los siguientes son los 23 jugadores del seleccionado argentino elegidos por el DT Fernando Batista para el Torneo Preolímpico Sub 23:



Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia, España).



Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Maximiliano Centurión (Argentinos Juniors), Facundo Medina (Talleres), Nazareno Colombo (Estudiantes La Plata), Facundo Mura (Estudiantes La Plata) y Claudio Bravo (Banfield).



Volantes: Fausto Vera (Argentinos Juniors), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Juan Brunetta (Godoy Cruz), Alexis Mac Allister (Boca), Gastón Togni (Independiente) y Agustín Urzi (Banfield).



Delanteros: Julián Alvarez (River), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York City de Estados Unidos).