La Selección argentina Sub 20 cerró una primera fase impecable en el Mundial de Chile 2025, al imponerse en los tres encuentros de su grupo y sumar puntaje perfecto. Con un rendimiento sólido y variantes ofensivas que ilusionan, el conjunto dirigido por Javier Mascherano avanzó como primero en su zona y ya tiene rival confirmado para los octavos de final: Nigeria, el mismo seleccionado que lo eliminó en la edición 2023.

El partido se disputará este miércoles 8 de octubre a las 16:30 (hora argentina) y será transmitido por Telefe y DSports, además de poder verse en streaming por DGO. La Albiceleste buscará no solo meterse entre los ocho mejores del torneo, sino también tomarse revancha de aquella eliminación temprana de hace dos años.

Por su parte, Nigeria llega a esta instancia tras clasificarse como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Aunque no logró quedar entre los dos primeros de su zona, el conjunto africano siempre es un rival exigente en la categoría, reconocido por su potencia física y velocidad.

El ganador de esta serie se medirá en cuartos de final con México, que dio la sorpresa al eliminar al anfitrión Chile con una goleada por 4 a 1 en el cierre de la jornada.

La Argentina Sub 20 llega en alza, con un ataque eficaz y una defensa firme, decidida a sostener su buen momento en busca de un nuevo título mundial juvenil.