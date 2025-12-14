Chile define su futuro en un balotaje polarizado entre Kast y Jara

Chile se apresta a vivir una jornada electoral histórica y profundamente divisiva este domingo, cuando los ciudadanos acudan a las urnas para elegir entre dos proyectos políticos antagónicos: el de la oficialista Jeannette Jara, que promete profundizar las políticas sociales del gobierno de Gabriel Boric, y el del opositor José Antonio Kast, quien plantea un giro hacia la seguridad y el orden, con promesas de mano dura contra la delincuencia, la inmigración irregular y una tendencia a discutir la soberanía de territorio contra Argentina.

La segunda vuelta se define en un clima de alta polarización, donde las encuestas otorgan una ventaja considerable a Kast. Un sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo le atribuye un 61% de las intenciones de voto, frente a un 39% para Jara. Esta ventaja se sustenta en la sumatoria de los votos obtenidos en primera vuelta por los candidatos de derecha y centro-derecha que no pasaron al balotaje, cuyo electorado parece inclinarse mayoritariamente por el abogado del Partido Republicano.

El resultado de la primera vuelta y el tablero político

En las elecciones del 16 de noviembre, Jeannette Jara, candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile, se impuso en la primera vuelta con 3.483.490 votos (26,85%). Sin embargo, esa ventaja de casi 3 puntos sobre José Antonio Kast, quien obtuvo 3.104.458 sufragios (23,93%), parece insuficiente de cara al balotaje.

La clave reside en el destino de los votos de los otros tres candidatos que superaron los dos dígitos: el economista Franco Parisi (18.23%), el pastor evangélico Johannes Kaiser (13.12%) y la expresidente de la UDI Evelyn Matthei (10.02%). Las agendas de estos contendores, especialmente en temas de seguridad y economía, muestran una mayor cercanía con las propuestas de Kast, lo que explica el vuelco pronosticado por las encuestas.

Los temas que dominan la campaña

Seguridad: Es el tema central del debate. Chile ha experimentado un aumento sostenido de la violencia, con una tasa de homicidios que se disparó de 2,32 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,0 en 2024. Kast ha centrado su campaña en este "estado de emergencia", prometiendo deportaciones masivas de migrantes irregulares y la construcción de prisiones de máxima seguridad. Jara, por su parte, propone modernizar las policías y construir nuevas cárceles, combinando firmeza con un enfoque en derechos sociales. Migración: El fenómeno migratorio, con extranjeros que representan casi el 9% de la población (alrededor de 1.66 millones de personas), es un asunto neurálgico. Kast plantea un control fronterizo estricto y la revocación de visas. Jara propone un registro oficial para regularizar a más de 330.000 migrantes en situación irregular, pero también avala expulsiones para quienes no se registren o cometan delitos. Economía y mercados: La expectativa de un triunfo de Kast ya ha tenido un impacto tangible. Este viernes, el peso chileno se fortaleció, cerrando a $910 por dólar, su nivel más bajo en más de un año, reflejando la confianza del mercado en un eventual gobierno que promete mayor ortodoxia económica.

El perfil de los candidatos

Jeannette Jara (51 años): Abogada e integrante del Partido Comunista, se desempeñó como Ministra del Trabajo y Previsión Social bajo el gobierno de Boric. Su plataforma busca elevar el salario mínimo, fortalecer derechos laborales y expandir el rol del Estado en industrias estratégicas como el litio. En materia valórica, apoya un proyecto para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

José Antonio Kast (59 años): Abogado y fundador del Partido Republicano, vuelve a candidatearse tras perder el balotaje de 2021 contra Boric. Defensor de un modelo tradicional de familia, ha manifestado posturas conservadoras sobre el aborto y el matrimonio igualitario. Su campaña ha tenido que lidiar nuevamente con su historial familiar: su padre, un oficial alemán emigrado, fue miembro del Partido Nazi, y su hermano fue ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet. Además de presentar un perfil que discute la soberanía de la Patagonia.

Una elección con repercusión regional

La definición en Chile es observada con atención en toda América Latina, como un nuevo capítulo en la puja entre proyectos progresistas y conservadores que marcan la política regional. El regreso del voto obligatorio añade otro factor de incertidumbre, al poder movilizar a un electorado que en la primera vuelta tuvo una abstención significativa.

Este domingo, Chile no solo elegirá un presidente, sino que definirá la dirección que tomará en los próximos cuatro años frente a desafíos urgentes de seguridad pública, cohesión social y crecimiento económico. El resultado marcará un rumbo con profundas consecuencias internas y regionales.