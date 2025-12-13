Los puestos de más de 2.500 siderurgicos, en peligro para el 2026

La empresa siderúrgica Acindar y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución firmaron un acuerdo que establece la continuidad de un régimen de suspensiones rotativas para sus 2.500 operarios directos durante todo el año 2026. El entendimiento, pendiente de homologación por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, busca administrar el impacto de la crítica situación productiva que afecta al sector.

El mecanismo replicará el aplicado durante 2024 y 2025. Consiste en suspensiones rotativas entre el personal, con una remuneración proporcional que irá descendiendo de forma escalonada a lo largo del año. La planta, que actualmente opera aproximadamente al 50% de su capacidad, mantendrá este esquema para adaptar la fuerza laboral a la baja demanda.

Detalles del esquema salarial acordado

La minuta suscrita establece un cronograma de ingresos reducidos para los trabajadores afectados por las suspensiones:

Enero y Febrero: 83% del salario.

Marzo y Abril: 81%.

Mayo, Junio y Julio: 80%.

Agosto y Septiembre: 78%.

Octubre, Noviembre y Diciembre: 75%.

Contexto de crisis industrial y caída productiva

El acuerdo se enmarca en un escenario industrial adverso, marcado por una fuerte retracción del mercado interno y la paralización de la obra pública. Según el último dato del Índice de Producción Industrial manufacturero del INDEC correspondiente a octubre, la actividad registró una caída interanual del 2,9%.

El impacto es particularmente severo en la siderurgia santafesina. Un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) señala que la producción de acero en la provincia experimentó una baja interanual del 45%, alcanzando su nivel más bajo en 17 años.

Consecuencias en el entramado productivo y laboral

La crisis se extiende más allá de Acindar. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, citados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indican la pérdida de más de 19.000 empresas y 276.000 puestos de trabajo a nivel nacional desde el cambio de gestión.

En la provincia de Santa Fe, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se registró la desaparición de más de 2.000 empleadores y una pérdida neta de 15.657 empleos en relación de dependencia.

Análisis sobre las causas estructurales

Expertos advierten que la situación responde a factores estructurales. Andrés Asiaín, coordinador del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, sostuvo que la combinación de un tipo de cambio real deprimido y una apertura importadora sin protección para la industria local está acelerando un proceso de desindustrialización, con cierres de empresas y destrucción de empleo formal. Para Asiaín, esta orientación de la política económica nacional presiona al empresariado local y endurece el marco para la negociación salarial.

La homologación definitiva del acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo provincial será el paso administrativo que formalice este esquema de contención laboral por un año más, en un contexto donde la reactivación del sector metalúrgico aún no aparece en el horizonte.