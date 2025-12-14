En una de las definiciones más emocionantes y dramáticas de los últimos tiempos, Estudiantes de La Plata, con el alma y un cabezazo de Guido Carrillo en el minuto 92, le empató 1-1 a Racing Club en los segundos finales y forzó el tiempo suplementario por la final del Torneo Clausura 2025. Cuando todo parecía sellado por un golazo de genio de Adrián "Maravilla" Martínez, el Pincha demostró su corazón de campeón y extendió la lucha por la estrella en el Estadio Madre de Ciudades.

Un primer tiempo de estudio y una gran tapada

El partido comenzó con la tensión y cautela esperadas. Estudiantes tuvo algo más de la pelota, pero Racing generó las ocasiones más claras. Duván Vergara fue peligroso (14'), pero la mejor chance del primer tiempo fue del Pincha. A los 29 minutos, Facundo Cambeses se erigió como figura con una tapada monumental en mano a mano contra Guido Carrillo, manteniendo el cero. El arquero racinguista volvería a aparecer antes del descanso para contener a Edwuin Cetré. El intermedio llegó con un justo 0-0 en el marcador.

Publicidad

La "Maravilla" desató la locura

El segundo tiempo continuó con un ritmo trabado, donde las faltas y la tensión opacaban el fútbol. Sin embargo, a diez minutos del final, un destello de calidad pareció decidirlo todo. En el minuto 80, Adrián Martínez recibió dentro del área, frente a Muslera. Con una posición aparentemente forzada y usando su pierna menos hábil, la derecha, el "Maravilla" ejecutó un sublime remate de emboquillada que elevó el balón por encima de todos y lo depositó en la red. Un gol de pura inventiva y talento que hizo estallar a la parcialidad de Racing.

El milagro pincharrata en tiempo de descuento

Con el 1-0 a favor, Racing intentó administrar los minutos finales. Estudiantes, desesperado, lanzó todo al ataque. Cuando el reloj marcaba 92 minutos y tras un córner servido desde la derecha, Guido Carrillo se elevó por encima de la marca y conectó un cabezazo potente y preciso que venció a Cambeses. El estadio explotó, esta vez de blanco y rojo. Fue el último suspiro, el gol del coraje que anuló la obra de arte de Martínez y envia la final a un tiempo suplementario inesperado.