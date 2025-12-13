El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando una jornada de domingo inestable que evolucionará hacia condiciones mayormente estables durante el día lunes.

Para este domingo 14 de diciembre de 2025, se prevé un día con alta probabilidad de actividad eléctrica y precipitaciones. Durante la madrugada y nuevamente en la tarde, se esperan tormentas aisladas, mientras que la mañana estará dominada por lluvias aisladas. La probabilidad de precipitación para estos tres períodos se estima entre un 10% y un 40%. La noche del domingo, el tiempo mejorará, presentándose parcialmente nublado y con una probabilidad de lluvia casi nula (0-10%). Las temperaturas tendrán una máxima de 28°C en la tarde y una mínima de 19°C en la madrugada. Un aspecto destacado será la intensidad del viento, que soplará del sector sur y sureste con velocidades sostenidas que podrán alcanzar los 41 km/h, acompañadas de ráfagas significativas de entre 51 y 59 km/h durante la madrugada, condiciones que ameritan precaución.

En marcado contraste, el lunes 15 de diciembre de 2025 se presentará con un cielo predominantemente despejado. Solo durante la tarde se observará un cielo algo nublado, sin probabilidad de lluvia en ningún momento del día. Este cambio brusco en el patrón meteorológico vendrá acompañado de una notable calma en los vientos, que disminuirán a velocidades suaves, entre 7 y 12 km/h, provenientes del sureste, y sin ráfagas significativas pronosticadas. El día será más cálido, con una temperatura mínima de 13°C en la madrugada y una máxima de 30°C en la tarde, seguida de una noche templada de 25°C.