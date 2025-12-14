Judiciales > Estafa
Enfermera de Caucete usó la tarjeta de su compañera y gastó $660 mil en pasajes y perfumes
POR REDACCIÓN
Un caso de abuso de confianza en el ámbito laboral llegó a la Justicia luego de que una enfermera del hospital de Caucete utilizara sin autorización la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo, realizando compras por aproximadamente $660.000 en pasajes aéreos, perfumes y servicios de transporte.
Los hechos, que tuvieron lugar a principios de octubre, involucran a María Cataldo, quien aprovechó su acceso a la tarjeta de crédito de su colega, identificada como Santander, con quien compartía tareas en el nosocomio. Con el plástico en su poder, la acusada realizó transacciones en Aerolíneas Argentinas, adquirió perfumes y pagó viajes mediante Uber, generando un importante perjuicio económico para la titular de la cuenta.
La investigación y la denuncia
La situación salió a la luz cuando la propia damnificada detectó consumos no reconocidos en su resumen de tarjeta. Ante la evidencia, radicó una denuncia formal en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas (UFI), lo que dio inicio a una investigación a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui.
Las pesquisas permitieron reconstruir el circuito de las compras y vincularlas de manera directa con la enfermera acusada, lo que derivó en su imputación por el delito de estafa.
Resolución judicial y probation
Tras el proceso judicial, Cataldo accedió a una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, bajo condiciones establecidas por la Justicia. Como parte de la resolución, deberá cumplir 40 horas de trabajo comunitario en la Municipalidad de Santa Lucía, departamento del que es oriunda.
Adicionalmente, en carácter de resarcimiento simbólico, fue condenada a pagar la suma de $300.000, dinero que será destinado a una organización benéfica. Durante el proceso, la imputada estuvo representada por el abogado particular Claudio Vera.
"La puta que vale la pena estar vivo": el origen del grito de Héctor Alterio que marcó a una generación
ÚLTIMAS NOTICIAS
En una elección que refleja la profunda división política de la región, más de 15.7 millones de chilenos decidirán este domingo entre la continuidad del proyecto de izquierda de Jeannette Jara y el giro conservador y de mano dura prometido por José Antonio Kast, quien lidera ampliamente las encuestas tras sumar el apoyo de los electores de derecha y centro-derecha.