El intendente de Pocito, Armando Sánchez, venía dando pistas de cuál sería su futuro político en el departamento. Si bien el jefe comunal contó que quería priorizar el pedido de sus hijos de no continuar en cargos tan importantes como una intendencia, él adelantó que debía tener una conversación con el gobernador Sergio Uñac. Sin embargo, ahora confirmó a DIARIO HUARPE que finalmente no jugará por su reelección y que el candidato de San Juan por Todos al que apoyará será el actual secretario de Hacienda, Gerardo Torrent.

Sánchez venía coqueteando con la idea de no presentarse a la reelección en Pocito. El deseo del gobernador era que volviera a competir, junto a los candidatos uñaquistas Torrent, el actual ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay y Fabián Romera. Pero la familia del intendente le viene pidiendo desde hace tiempo que no sea candidato nuevamente, debido a su edad.

En este sentido, Sánchez puso en la balanza el pedido de su familia y el deseo de Uñac. Luego de una reunión donde charlaron sobre todas las posibilidades, tomó una decisión: no ser candidato para una reelección. Pero esto no significa que se retire de la política.

“Tuvimos la conversación con el gobernador y él me dijo que en mi casa no me voy a quedar. Todavía no definimos dónde voy a estar, pero de la política no me voy a retirar. Algo voy a estar haciendo”, contó el intendente pocitano.