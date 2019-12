Arranca la semana previa a las elecciones con actividades de todos los candidatos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los distintos candidatos a dirigir Boca Juniors iniciarán desde mañana la semana previa a las elecciones en el club de la Ribera, en donde competirán tres listas para el período 2019-2023



Los comicios para renovación de autoridades se llevarán a cabo el domingo 8, con más de 80.000 asociados en condiciones de emitir su voto. Por ende, los diferentes frentes electorales afinan la realización de actividades durante la semana, con el propósito de obtener convencimiento y seducción.



El oficialismo, enrolado en el núcleo La Mitad más vos, postula como candidato a presidente a Christian Gribaudo, quien este jueves, en horario vespertino, inaugurará la denominada "Casa del socio", en un predio situado al lado de Casa Amarilla. A ese acto acudirá, a modo de respaldo, el actual titular de la entidad, Daniel Angelici.



Por su lado, el frente Volver a Ganar, que impulsa al empresario José Beraldi, se mostrará en diferentes reuniones con el histórico delantero del club, Gabriel Batistuta, quien en los últimos días manifestó su apoyo a la lista. Lo mismo ocurrirá con los ex referentes de la institución Blas Giunta, Jorge Ribolzi y Alberto Márcico, entre otros.



Por su parte, el núcleo Frente para la Identidad Xeneize, que postula al ex presidente Jorge Amor Ameal, también seguirá la campaña proselitista.



Y a mitad de semana, más precisamente el miércoles, el ídolo del club y candidato a vice segundo, Juan Román Riquelme, será el protagonista central de un acto en la ciudad bonaerense de Mercedes.



En el estricto aspecto futbolístico, el plantel que dirige el DT Gustavo Alfaro regresará a los entrenamientos en el predio de Casa Amarilla (16.00), tras el empate 1-1 del sábado con Argentinos Juniors.



De cara al partido del domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el conjunto auriazul no podrá contar con el expulsado Sebastián Villa.