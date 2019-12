Arroyo adverte que é preciso aprovar a emergência social para aplicar o programa contra a fome

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro do Desenvolvimento Social, Daniel Arroyo, advertiu hoje que é fundamental aprovar o projeto de emergência pública, pois possibilitará colocar em funcionamento o programa "Argentina contra a Fome", que é imprescindível, posto que o país está "em uma emergência social e em piora da situação social".



Ao discursar no plenário das comissões de Orçamento e Fazenda e Legislação Geral que analisa a lei de emergência, Arroyo detalhou a crise social que existe na Argentina e disse que "devemos conseguir que todos os argentinos possam comer e ter acesso à cesta básica".



Nesse sentido, disse que esta lei de emergência pública possibilitará contar com as ferramentas para aplicar o programa "Argentina contra a Fome" com uma "política social bem federal e de embaixo para cima", e assim fortalecer o trabalho com províncias e municípios.



"A emergência social é evidente", acrescentou, afirmando que por isso o Governo antecipou a instrumentação do programa "Argentina contra a Fome", pois "todos devem comer na Argentina".