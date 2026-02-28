La NASA modificó el cronograma del programa Artemis al presentar un nuevo plan de vuelos y ajustar la fecha prevista para que los astronautas pisen la superficie lunar. En conferencia de prensa, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, explicó que se incorporará una misión adicional en 2027 antes de intentar el alunizaje, cambiando la estructura original del programa. Esto implica que el primer descenso humano no ocurrirá hasta 2028, con la misión Artemis IV, y se apunta a establecer una cadencia de misiones cada diez meses o al menos una por año en adelante.

En el nuevo esquema, la misión Artemis III (que originalmente iba a ser el regreso tripulado a la Luna) quedará como un vuelo intermedio en órbita terrestre baja en 2027. Esta misión tendrá por objetivo realizar pruebas de sistemas críticos, como maniobras de encuentro y acoplamiento con módulos de alunizaje comerciales (desarrollados por SpaceX y Blue Origin), ensayos integrados de soporte vital, comunicaciones, propulsión y trajes extravehiculares, antes de intentar un descenso lunar en Artemis IV.

La reestructuración del programa responde a la necesidad de reducir riesgos operativos y técnicos, incrementar la experiencia de vuelo paso a paso y acelerar la frecuencia de misiones en un contexto global de competencia en exploración espacial. El objetivo estratégico es lograr una presencia humana sostenida en la Luna, con alunizajes recurrentes, como parte de una nueva era de exploración lunar.

Respecto a Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa (que llevará astronautas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra) todavía no cuenta con una fecha exacta de despegue. Actualmente el cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion se encuentran en reparaciones para solucionar problemas técnicos, entre ellos una fuga de helio que obligó al traslado del vehículo de regreso al edificio de ensamblaje y canceló la ventana de lanzamiento original. La agencia apunta a abril de 2026 como próxima oportunidad, aunque la fecha podría desplazarse si persisten los inconvenientes operativos.

Si el nuevo cronograma se cumple, Artemis II servirá como paso previo a la misión de pruebas ampliadas de Artemis III, y luego al primer alunizaje humano del programa en Artemis IV, programado para 2028. Este enfoque de pasos sucesivos, en lugar de un solo gran salto, busca maximizar la seguridad y la confiabilidad de las operaciones humanas en el espacio profundo.