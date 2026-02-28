El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó este sábado 28 de febrero a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para analizar la situación generada por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias de Teherán, a los que calificó de “escalada peligrosa para todos” que debe detenerse cuanto antes.

Macron expresó, a través de un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter), que el desencadenamiento de una guerra entre EEUU, Israel e Irán tiene «graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional», y que es fundamental que la violencia cese y que todas las partes vuelvan a la vía de negociaciones de buena fe para poner fin a los programas nucleares, balísticos y desestabilizadores».

El llamado a la reunión fue respaldado por varios países europeos y se enmarca en un contexto de creciente tensión regional. Francia, junto con Alemania y el Reino Unido, ha manifiestado la necesidad de que Irán acepte iniciar diálogos que contribuyan a la desescalada del conflicto y a la protección de los civiles, aunque también ha reforzado contactos con países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos, Catar y Jordania para gestionar la situación.

Las conversaciones planeadas en el Consejo de Seguridad de la ONU (que tiene entre sus funciones principales la preservación de la paz y la seguridad internacionales) buscarán evaluar las últimas acciones militares, los riesgos de un conflicto mayor y las opciones diplomáticas para reducir las hostilidades. La reunión se realizará de emergencia este sábado en Nueva York, y se espera que líderes mundiales y representantes de la ONU discutan resoluciones y estrategias para frenar la escalada.

La solicitud de Macron también se produce en un momento en que la comunidad internacional observa con preocupación la expansión del conflicto más allá de las fronteras de Irán, lo que ha llevado a varios países a emitir alertas de seguridad, revisar la presencia de sus ciudadanos en la región y pedir un retorno a mecanismos multilaterales de diálogo.