La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán provocó una rápida y variada reacción de líderes de todo el mundo, marcando un escenario diplomático tenso y de posibles consecuencias globales. Mientras potencias como Canadá y Australia respaldaron la acción, al considerar que busca frenar amenazas a la seguridad regional, otros países expresaron preocupación, rechazo o llamados urgentes al diálogo para evitar una escalada del conflicto.

Desde Rusia, el presidente Vladímir Putin y el Ministerio de Exteriores calificaron el ataque como una “peligrosa aventura” y un acto de agresión armado premeditado, demandando el fin inmediato de las hostilidades y una vuelta a la diplomacia, al tiempo que advirtieron sobre los riesgos de una “catástrofe” regional.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la “acción militar unilateral” por considerarla una escalada que puede desestabilizar aún más el orden internacional, aunque también criticó el accionar del régimen iraní. Otros países europeos como Suecia, Noruega y Países Bajos subrayaron la necesidad de moderación y un retorno inmediato a negociaciones, mientras que Francia pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la crisis.

En América Latina, líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) expresaron su condena al uso de la fuerza, destacando que “la negociación es el único camino viable para la paz”, mientras que Gustavo Petro (Colombia) calificó la ofensiva como un error que amenaza la paz mundial y pidió una pronta reunión de la ONU.

Por el contrario, Canadá, a través de su primer ministro Mark Carney, reafirmó “el derecho de Israel a defenderse” y respaldó la acción estadounidense, al considerarla necesaria para frenar amenazas provenientes del programa iraní. En la misma línea se expresó el gobierno de Australia, que atribuyó al programa nuclear y el apoyo regional de Irán una fuente de inestabilidad.

China y India, potencias asiáticas clave, ambas abogaron por el cese de las operaciones militares y la reanudación del diálogo diplomático para evitar un conflicto mayor. China destacó la importancia de respetar la soberanía y la integridad territorial, mientras que India instó a todas las partes a actuar con contención y respeto internacional.

En el Medio Oriente, países como Omán expresaron consternación por la ruptura de negociaciones que se estaban llevando a cabo y advirtieron que el conflicto podría socavar los esfuerzos de paz. Líbano, por su parte, señaló que no permitirá que su territorio sea arrastrado al conflicto.

En conjunto, las reacciones reflejan un mundo dividido entre apoyo, condena y llamados urgentes a una solución diplomática, lo que pone de manifiesto la complejidad y el riesgo de una expansión del conflicto más allá de las fronteras de Irán y sus aliados.