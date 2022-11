“Hay que actuar y ya” consensuaron referentes del arte y la cultura de San Juan en un nuevo espacio de diálogo que se desarrolló hace unos días en DIARIO HUARPE, a un mes de la presentación oficial del documentaly la revista educativa "Agua, Guía para entender la Sequía".

Estuvieron presentes, Marcelo Villanueva Meyer, actor, docente y director de teatro; Hugo Vinzio, artista plástico; Carlos "Tuti" García, músico y cantante de Oveja Negra; Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo Franklin Rawson y Fernando "Ponja" Roca, muralista, dibujante, poeta.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“A mí me preocupa que todavía la sociedad sanjuanina en su conjunto no tome dimensión de la problemática en la que nos encontramos”, dijo Villanueva Meyer. “Es que con la celeridad que se están dando las cosas, tal vez dentro de cinco años abramos una canilla y ya no tengamos agua”, agregó.

Para los artistas el documental y la revista son un disparador que no deja opción: involucra, compromete y toca lo más sensible de la existencia humana, el agua para la vida.

“Por momentos te da una nostalgia, una tristeza y esto se mezcla con la preocupación que uno conoce de la gente que sufre la falta de agua o por la calidad de la misma. Y realmente me produce una revoltura de estómago que me pega en lo más hondo”, manifestó el cantante de Oveja Negra.

El diálogo entre los presentes fluyó y tuvo diferentes matices. Por momentos, profundas reflexiones, análisis, críticas y autocríticas sobre el uso y la administración que hacemos del agua. Y hasta hubo contrapuntos en cosmovisiones diferentes sobre el tejido social, la matriz productiva y económica de la provincia.

“Es posible que en encuentros como este no lleguemos a pensar lo mismo, pero sí podemos acordar caminos comunes teniendo previsiones sobre lo que va a funcionar o no", expresó Díaz Ruiz. "Si evaluamos el todo, me parece que hay una formación de base que no está. Yo vengo de Angualasto, de donde nace el agua, del río Blanco, donde luego se transforma en el río Jáchal, y todos los que somos del pie del cerro conocemos muy bien al recurso y por eso lo atesoramos. Pero veo que eso no pasa en toda la provincia”.

Publicidad

Todos coincidieron en que el problema es grande, grave y complejo. Porque además de que hay que cambiar mucho sobre lo hecho, la calidad del agua es fundamental y amerita que la lupa también se ponga ahí.

"Creo que para dar el salto, hay que cambiar los modelos económicos, productivos, sociales y culturales en la provincia", dijo Roca. "Para mí hay que poner el foco no en cómo hacemos para resolver la sequía o la falta de agua, sino cómo hacemos para cuidar el agua que tenemos desde sus nacientes. Creo que todos los sectores tienen que modificar sus modelos a la hora de producir y usar el agua. Creo que hay que repensar todo lo que provoca un desequilibrio ambiental, todo aquello que no deja que el agua siga su curso. Creo que se ha construido sobre una plataforma que le da la espalda a sus ríos".

Por su parte y sobre esa línea Vinzio dijo: "Yo comparto lo de Roca y está bien lo de cuidar la calidad del agua. Pero no hay que olvidar que hay una economía de escala ya instalada y hay miles de personas que viven de esa economía de escala. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos?. Cómo le decimos al que tiene que hacer otra cosa, mirá lo que venías haciendo ya no va más. Es complejo, muy complejo y me preocupa que solo nos quedemos en el diagnóstico. Porque si nos quedamos en el diagnóstico, esto se va a diluir como el agua misma. Nos vamos a quedar enredados dando vuelta en las mismas cosas y no vamos a salir adelante".

Para los artistas, la etapa que viene es meterle presión a los funcionarios, del color político que sea, para que generen políticas de Estado, para que junten las cabezas de todos los que le puedan aportar soluciones al problema. La acción, la formación y la educación sobre el cuidado y la importancia del recurso es el norte a seguir.

"Creo que la educación es lo más importante para dejar de pensar que el problema está lejos o es causa del otro", manifestó Villanueva. "Yo sigo derrochando, total hay otro que está cuidando y no es así. Me parece que hay que empezar a sacarse el chip que llevamos por años y que tiene que ver con una cultura que ya no da más. Generar un cambio de conciencia, me parece, va a costar, pero también me parece que no podemos esperar a que nos digan, chicos, gente, ya no hay más agua".

El espacio de diálogo en frases

Emanuel Díaz Ruiz

"Creo que todavía hay usos indebidos del agua que me parece nos tenemos que hacer cargo. Creo que hay cosas que son intocables y la ley tiene que ser muy tajante en esto".

Hugo Vinzio

"Yo tengo mis años encima y tengo experiencia de trabajos hechos internacionales sobre el hambre. Estuve en El Salvador, en Honduras en épocas complicadas. O sea estos dramas humanos los he visto antes. Y después del tiempo, de pensar, además del problemón, lo más jodido es que nos quedemos solo en el diagnóstico".

Fernando "Ponja" Roca

"Al agua hay que pensarla como algo global. Inclusive no como una problemática sectorial, provincial, porque los cursos de los ríos no entienden de límites, de departamentos, de provincias. Todas las decisiones que se toman acá, afectan a las comunidades río abajo, como sucede en las Lagunas de Guanacache y en la provincia de La Pampa".

Marcelo Villanueva Meyer

"Esta problemática es la peor de todas porque está en juego la existencia humana. Del agua venimos y que mejor que ahí para buscar acciones, para abrir ventanas de conciencia”.

Carlos "Tuti" García

"Ojalá que esta información llegue a toda la sociedad para que entre todos cuidemos el agua"