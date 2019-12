As casas museus da Evita, Gardel e Quinquela, três opções para o verão na cidade

O Museu Evita, localizado no bairro de Palermo, a casa de Carlos Gardel no Abasto e o edifício que guarda a coleção do pintor argentino, Quinquela Martin, no bairro de La Boca, são três imperdíveis para conhecer por turistas e locais durante as férias de verão.



O Museo Evita percorre a história de uma das mulheres mais importantes da Argentina, a partir de sua infância na localidade de Los Toldos até o auge de seu poder político.



É um casarão de começo do século XX, localizado em Lafinur 2988, cidade de Buenos Aires, onde funcionou um lar de trânsito, pertencente à Fundação Eva Perón. Também conta com um restaurante.



No entanto, o bairro do Abasto é o lugar onde está a casa onde foi criado Carlos Gardel junto com sua mãe, em Jean Jaurés 735, cidade de Buenos Aires. A casa-museu expõe a vida do “Zorzal Criollo” e seu inseparável caminho junto ao Tango, gênero que se transformou em Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.



Por último, o Museu Benito Quinquela Martín é inconfundível com sua fachada carregada de cores, localizado no característico bairro de La Boca e o famoso monumento do pintor argentino com sua espátula em mão, o qual a transforma em uma verdadeira “joia” da cidade.