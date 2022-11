La Municipalidad de Capital inició en febrero pasado la repavimentación de calle Urquiza entre las avenidas Córdoba e Ignacio de la Roza. Desde la comuna aseguraron que en los próximos días quedará inaugurada la obra y, una vez habilitado el tránsito, restarán algunos detalles que se finalizarán a posterior.

“Estamos pasando una semana decisiva para dar por finalizada las obras. Entre los trabajos realizados estaban la instalación de cloacas para los vecinos de la zona. Hubo pequeñas demoras, particularmente por los materiales que se usaban que eran importados y no era posible conseguirlos en una ferretería común, por lo que eso atrasó los plazos de entrega. Pero finalmente esperamos que en estos días la semana próxima, a más tardar, podamos habilitar el tránsito nuevamente”, dijo Cristian Hernández, secretario de Planificación Urbana de Capital a DIARIO HUARPE.

Entre los trabajos que se realizaron, el funcionario explicó que una de las partes más complejas del proyecto se dio con los trabajos de cloacas. “Se trabajó de manera conjunta entre el municipio y OSSE. Se hicieron las conexiones con la red de agua potable y la habilitación de la cámaras, lo que permitirá que si en un futuro hubiera inconvenientes sean mucho más sencillas las reparaciones”, añadió.

Una vez finalizadas las obras se comenzó con la nueva capa asfáltica a lo largo de más de 300 metros en los que se trabajó y los 15 metros que ganó la arteria gracias al ensanche de la calzada. “En lo que respecta a la pavimentación, ya casi tenemos terminado el tramo completo. Lo más importante para nosotros era poder habilitar nuevamente el tránsito vehicular en la zona. Una vez que hagamos la apertura, sólo restarán detalles como la delimitación de cordones, entradas y rampas para los que no será necesario interrumpir la circulación”, explicó Hernández.

Más obras

Otras de las grandes obras que tendrán lugar en los próximos meses tienen que ver con la repavimentación de la Avenida Córdoba y Avenida Ignacio de la Roza. "Ya se ejecutaron las licitaciones por parte de Vialidad Provincial y se habilitaron para que el inicio de obras se dé en mediados de enero. El periodo de inicio de obras tiene que ver con la baja circulación de tránsito en la fecha y siempre pensando en no tener que interrumpir el tránsito", explicó Cristian Hernández.

El secretario aseguró que se trabajará de la misma manera en la que trabajó sobre Avenida Rawson. "Lo principal es no tener que cortar la circulación vehicular en la zona. Se verán reducidos los carriles, pero el flujo no será interrumpido. En caso de ser necesario hacerlo, solo será por unas horas. Como dije, la prioridad es no afectar el tránsito", concluyó.