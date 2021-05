La constante suba de precios en la Argentina, lo que queda en parte expresado en una inflación acumulada de 16,5% en el primer cuatrimestre del año, lejos de los pronósticos que había hecho el Gobierno nacional en su Presupuesto 2021, le dio pie a la administración de Alberto Fernández para aplicar una vieja fórmula: suspendió por 30 días la exportación de carne vacuna para priorizar la venta en el mercado interno. ¿Cómo puede repercutir esta decisión en San Juan? Fuentes consultadas por DIARIO HUARPE no dudaron en proyectar un resultado negativo con suba de los precios y caída de la demanda.

Santiago Frau, empresario sanjuanino dedicado al rubro de la carne, afirmó que la disposición que el presidente Fernández les comunicó a los frigoríficos “va a impactar mal” en la provincia. “Hace unos meses que en el campo no hay hacienda en pie, no hay animales y por eso el precio va subiendo. Hay poca oferta de animales y la demanda de carne sigue creciendo. Pero esta suspensión de las exportaciones, que busca que los animales no sean sacados al exterior, les va a permitir a los ganaderos ganar tiempo para reabastecerse del faltante”, consideró.

En respuesta y a modo de protesta a esta medida la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias anunció un cese de comercialización entre el jueves 20 y el viernes 28 de mayo de todas las categorías de hacienda vacuna. Por lo tanto, consideró Frau, la conjunción de estas dos prácticas provocará que haya menos animales para vender y los que saquen al mercado, lo harán a precios aún más elevados que los actuales.

“Seguramente la restricción y el paro terminarán por generar un aumento del precio de la carne al consumidor final, lo contrario a lo que busca el Gobierno nacional. La kilo de media res sale $400, pero si no venden al exterior seguramente van a ofrecerla por $500. Como no va haber animales, ellos van a poner el precio que quieran y lo pagará el que pueda porque hay una caída de la oferta”, continuó.

En San Juan la producción de carne vacuna es pequeña en comparación con lo que se cría en otras provincias históricamente productoras, como las ubicadas en la región de la pampa húmeda, pero con el correr de los años viene conquistando terreno. No obstante, el empresario indicó que de extenderse el paro del campo no alcanzaría con el ganado local para abastecer al mercado sanjuanino. “En algún momento puede haber desabastecimiento de carne vacuna en las carnicerías sanjuaninas”, añadió.

No solo la preocupación se genera sobre este tipo de consumo, sino que se extiende a otros productos como la carne de pollo y cerdo. Es que al aumentar los precios y no encontrar en el mercado la carne vacuna, los consumidores buscan alternativas para aliviar el bolsillo sin dejar de nutrirse correctamente. En esta línea, desde ayerya subió algunos pesos el kilo de pollo. Desde el sector dijeron que lo mismo va a pasar con el cerdo y otros.

En tanto que algunos carniceros afirmaron no tener todavía precisiones sobre lo que puede llegar a pasar por las restricciones a las exportaciones como por el paro del campo, aunque señalaron que hay que esperar para ver cómo se mueven los distribuidores que traen carne desde los centros de crianza como de los departamentos sanjuaninos.

“Las carnicerías nos vamos a perjudicar porque cuando falte carne, las grandes empresas van a querer quedarse con todo el stock, como hacen con los cortes subsidiados que dispuso el Gobierno nacional que a nosotros nunca nos llegó. Además, son precios que yo no puedo ofrecer. Así que seguro habrá venta de animales más grandes, de mala calidad y a precios elevados. Lamentablemente tanto el pequeño comerciante como los consumidores vamos a ser los afectados”, dijo un comerciante del sector.

A 15 años de una medida similar

El Gobierno de Alberto Fernández señaló en un comunicado que la suspensión de la exportación de carne se adopta “como consecuencia del aumento sostenido del precio en el mercado interno” y que busca “ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior”.

Esta es una disposición similar a la que el entonces presidente Néstor Kirchner tomó en el año 2006 junto a la en aquel tiempo ministra de Economía, Felisa Miceli, también para frenar la suba de precios y la inflación. En esa ocasión la suspensión se estableció por seis meses y luego se extendió por 10 años. Un informe publicado por la consulta Econoagro marcó que durante este período cerraron más de 100 frigoríficos en el país y se perdieron entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo. Además, que cayó casi 12 millones el stock de cabezas de ganado.