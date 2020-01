Asesinan a golpes a una joven, hija de una víctima de femicidio en 2008, y detienen a su novio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una joven de 19 años fue asesinada a golpes en una vivienda de la localidad bonaerense de Olavarría y por el femicidio aprehendieron a su novio, quien había dicho que los atacaron por problemas que un hermano suyo tenía con vecinos de otro barrio, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Valentina Gallina (19), cuya madre había sido asesinada en 2008 por su pareja en la misma localidad del centro de la provincia de Buenos Aires y por la cual el año pasado fue inaugurado un hogar de contención para mujeres en estados vulnerables.



Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que el hecho ocurrió ayer. pasadas las 11.30, en una vivienda ubicada en calle 108 entre Lamadrid y Moreno del barrio Isaura de Olavarría.



Efectivos de la comisaría local fueron alertados porque una joven había sido atacada presuntamente por un grupo de personas que vivían en otro barrio.



Según las fuentes, la chica fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Héctor Cura, donde murió a los pocos minutos a raíz de las lesiones sufridas en la cabeza y el tórax.



Tras el crimen, el fiscal de la causa Christian Urlézaga dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar el ataque.



Por su parte, policías de la Jefatura Distrital, del Comando de Patrullas y Policía Científica realizaron varias diligencias con el objetivo de identificar a el o los agresores, añadieron las fuentes.



Sin embargo, con el paso de las horas la investigación se centró en el círculo íntimo de la víctima dado que había inconsistencias en la versión del ataque cometido por otras personas.



De esta manera, el principal sospechoso pasó a ser el novio de Valentina, identificado como Alejandro Diego Ezequiel Pais (29), con quien ella convivía y el cual había sido la única persona con la que que estuvo por última vez.



Finalmente, anoche, cerca de las 20, la Policía aprehendió al novio de la víctima, quien quedó alojado en una dependencia de la fuerza hasta que esta tarde sea indagado por el fiscal Urlézaga.



"Él había dicho que lo habían ido a matar por problemas de vieja data que tenían con su hermano, una banda del barrio lindante, los cuales tienen frondoso prontuario penal, y fue todo mentira", dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa.



A su vez, Pais ya había estado involucrado en un homicidio cometido a fines de junio de 2016 cuando el comerciante Fernando Palahy (40) fue asesinado de un balazo en el pecho durante un robo.



El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Azul lo absolvió y condenó a Walter Ariel "Tata" Leal a la pena de 18 años de cárcel por ese crimen.



En tanto, Valentina era la mayor de los tres hijos que tuvo Valeria Soledad Cazola (24), asesinada de cinco puñaladas en el abdomen por su novio, Jorge Villanueva, durante la madrugada del 12 de junio de 2008, en una de las habitaciones de una pensión ubicada en avenida Alberdi 2744, del barrio Coronel Dorrego.



Por la mañana del aquel día, los vecinos de la mujer vieron a Villanueva salir de la habitación con un bolso y al mediodía un amigo lo encontró en la calle y aquel le dijo: "Me parece que maté a Valeria".



El hombre, que trabajaba como peón rural, volvió a la pensión pero luego de una denuncia en la comisaría la Policía fue hasta el lugar y encontró al acusado al lado del cuerpo de la víctima que estaba cubierto por una frazada.



Por el asesinato, Villanueva fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado en 2009 por el delito de "homicidio simple" ya que en la ley de ese entonces no estaba contemplada la figura de "femicidio" como agravante.



Mientras que el año pasado, la familia de la joven había inaugurado el hogar para mujeres en estados vulnerables llamado "La Casa Popular de Valeria", situado Fassina 1931, de barrio Sarmiento Norte.



"No tenemos palabras para expresar tanto dolor, nos arrebataron la vida de la Valen. Pedimos el rápido esclarecimiento del hecho y justicia por nuestra compañera", publicaron ayer en la red social Facebook tras el nuevo femicidio.