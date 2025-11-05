Una celebración familiar en el paraje Las Mercedes, a unos veinte kilómetros al oeste de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, terminó en tragedia cuando un hombre fue asesinado a tiros durante su fiesta de jubilación.

El festejo reunía a aproximadamente 200 personas para celebrar los 63 años y la jubilación de Raúl Alfredo Scherer. Todo transcurría con normalidad hasta cerca de las cuatro de la madrugada, cuando Hernán Morales, un joven de 29 años con antecedentes, comenzó a hostigar a una mujer que lo había denunciado por violencia de género.

Intervino el anfitrión, quien expulsó a Morales del lugar. Sin embargo, el agresor amenazó con regresar. Según la investigación, Morales se dirigió a un establecimiento cercano donde su padrastro tenía un puesto y tomó dos armas: una escopeta calibre 12.70 y una carabina 22.

Al regresar a la fiesta, Morales disparó antes de ingresar y alcanzó a Scherer con un proyectil en la ingle. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital San Isidro Labrador de Larroque, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

En medio del caos, los asistentes lograron reducir a Morales, que quedó inconsciente tras recibir golpes. Por sus lesiones, fue internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanece bajo custodia policial.

La fiscal Emilce Rivollier está a cargo de la investigación, que incluye el secuestro de las armas utilizadas, un teléfono celular y otros elementos. La Policía Científica también realizó pericias en el lugar. El comisario Luis Báez informó que una cámara de seguridad habría registrado gran parte del incidente.

La víctima recibió un disparo de escopeta en la pierna izquierda, y la hemorragia fue determinante en su muerte. Morales, quien había vivido en Buenos Aires y pasado por una internación por consumo problemático, regresó a la zona meses antes para vivir con su madre y padrastro, encargado del establecimiento San Antonio, ubicado a un kilómetro de la casa de Scherer.

Vecinos describieron a Morales como conflictivo y con denuncias previas por violencia de género. Aunque no estaba invitado a la celebración, ya que su expareja asistiría, se presentó de todos modos. Tras la discusión fue expulsado y cumplió su amenaza de regresar armado, provocando esta tragedia.