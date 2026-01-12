Una tragedia conmociona por estas horas a la comunidad argentina tras el asesinato de Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero de 37 años, que murió luego de ser baleado en un violento tiroteo ocurrido en Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. El ataque se produjo en la previa de un festival de música electrónica y dejó además otras personas heridas.

El hecho ocurrió en el bar del cenote Vésica, donde se iba a desarrollar el evento. Según informaron medios locales, dos hombres que se desplazaban en motocicleta irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra trabajadores vinculados a la organización del festival, generando escenas de pánico entre quienes se encontraban en el sitio. Testigos relataron que se escucharon al menos ocho disparos.

Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas Minucci. Dos de los lesionados fueron trasladados de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, mientras que una tercera víctima recibió atención médica en el lugar. El argentino sufrió múltiples impactos de bala en el cuello, la cara, los brazos y el pecho, por lo que quedó internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas más tarde.

Quién era Jonatan Minucci

Jonatan, conocido como “Jona” por su entorno, era oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. De profesión peluquero, en noviembre había decidido viajar a México con la intención de trabajar durante algunos meses, ahorrar dinero y regresar a la Argentina en febrero.

Estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina, de 32 años. La noticia de su muerte resulta aún más dolorosa porque la pareja esperaba un hijo: se enteraron del embarazo cuando Minucci ya se encontraba en México.

El crimen generó profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos, mientras las autoridades mexicanas avanzan con la investigación para esclarecer el ataque y dar con los responsables del brutal tiroteo.