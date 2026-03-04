La Cámara de Casación Penal rechazó este martes un recurso de queja presentado por la defensa de Héctor Jesús Guerrero, el gendarme que el pasado 12 de marzo le disparó al fotorreportero Pablo Grillo durante una marcha en defensa de jubilados, confirmando así su procesamiento.

La Sala II, compuesta por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, respaldó la investigación de la jueza María Servini, que señala que el efectivo disparó su arma lanzagases de forma antirreglamentaria y en ángulo horizontal.

Guerrero está procesado por el “delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad en concurso real con el delito de abuso de armas agravado por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad reiterado en cinco oportunidades”.

En el fallo de este martes, los jueces de la Sala II consideraron que “en el caso existe doble conformidad judicial” y que la defensa particular “no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal” para habilitar la intervención de la instancia extraordinaria, por lo que rechazaron el recurso de queja.

La investigación

Guerrero está siendo investigado por su accionar en la marcha en defensa de los jubilados que se realizó el pasado 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Ese día, según la investigación, Guerrero se encontraba junto a un camión hidrante de la Policía Federal en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Solís cuando efectuó varios disparos con una pistola lanzagases marca “Federal y Halcón”.

Uno de los proyectiles lanzados por Guerrero impactó directamente en la cabeza de Pablo Nahuel Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros de distancia en posición de cuclillas tomando fotografías.

De acuerdo con las pericias balísticas y los análisis de videos aportados por medios de comunicación y organismos como el “Mapa de la Policía”, el gendarme no disparó hacia arriba (ángulo de 45°), como ordenan los protocolos de seguridad para que el proyectil pierda energía cinética, sino que lo hizo de forma casi horizontal (1.5° de inclinación), convirtiendo al cartucho de gas en un proyectil letal.

Pablo Grillo, querellante

El reportero gráfico sufrió una fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos que requirieron múltiples cirugías, incluyendo una craneoplastía bilateral.

Gracias al trabajo de los médicos y médicas del Hospital Ramos Mejía, el joven logró sobrevivir y avanza en su recuperación, con secuelas neurológicas y motoras que requieren tratamiento diario.

En los últimos meses logró recuperar la palabra, la memoria y la capacidad de interactuar, por lo que a comienzos de febrero pudo firmar su propio escrito para presentarse como querellante en la causa en tanto “víctima directa de los delitos cometidos por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”.

La causa que investiga lo ocurrido está a cargo de la jueza María Servini, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, y del fiscal Eduardo Taiano.