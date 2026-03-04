La expectativa por la nueva etapa minera de San Juan también se vive desde el lado de los proveedores. En diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE desde la PDAC 2026, Luciano Guglielmini, empresario sanjuanino de la firma Solimin, aseguró que el sector privado local deberá prepararse para responder a proyectos de escala global.

“Se nota que hay un San Juan que viene, que va a ser bastante bueno para todos”, afirmó tras participar de reuniones con directivos de empresas mineras en la convención organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada, que se realiza en el Metro Toronto Convention Centre.

Publicidad

El empresario destacó el rol del Gobierno provincial en la organización de encuentros entre proveedores y operadoras, algo que —según señaló— permite tomar dimensión del momento que atraviesa la industria.

“Muy bueno lo del Gobierno poder hacer estas reuniones con los directivos de las empresas. Cuando te sentás con las cabezas de los proyectos te ponen en un lugar de realidad: esto viene y hay que estar preparados”, sostuvo.

Publicidad

La minería que viene

Guglielmini aseguró que en los pasillos de la PDAC se repite una idea: San Juan tiene proyectos de clase mundial y los proveedores deberán estar a la misma altura.

“Son empresas y proyectos de clase mundial y creo que tenemos que ser proveedores de clase mundial. Esa frase se escucha en todos los pasillos de la feria”, señaló.

Publicidad

Según explicó, el desafío no pasa únicamente por el conocimiento técnico o la experiencia acumulada, sino por la capacidad integral de respuesta que demandarán los futuros desarrollos de cobre.

“Cuando esto explote, en el buen sentido, va a faltar todo. No solo los servicios que brindamos nosotros, sino infraestructura, rutas, caminos. Hay que empezar a trabajar desde ahora para que esto no nos sobrepase”, advirtió.

Capacidad y planificación

Para el empresario, uno de los principales desafíos será la escala de los proyectos que se proyectan para la provincia.

“Hoy Argentina no aguanta dos proyectos de cobre en construcción al mismo tiempo. Tiene que ser algo paulatino y bien preparado”, planteó.

En ese sentido, consideró que el financiamiento puede conseguirse, pero que el verdadero desafío estará en la capacidad productiva y organizativa de las empresas proveedoras.

“El financiamiento se puede conseguir. El problema es la capacidad de producción y de respuesta frente a proyectos de esta magnitud”, explicó.

Ser proveedor de clase mundial

Guglielmini remarcó que el concepto de proveedor de clase mundial va más allá del servicio específico que cada empresa ofrece.

“Tenemos que ver qué certificaciones necesitamos, qué estándares ambientales y sociales se exigen, cómo trabajamos con las comunidades y qué rol cumplimos en nuestra provincia”, señaló.

Y cerró con una reflexión que resume el desafío del sector: “Así como le exigimos a las mineras, también tenemos que exigirnos nosotros como proveedores, como empresas y como comunidad”.