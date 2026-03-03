La discusión por la aclaratoria de la Ley de Glaciares desembarca esta semana en la Cámara de Diputados y tendrá al sanjuanino José Peluc como uno de los actores centrales. El legislador libertario preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ámbito donde comenzará a definirse el futuro del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

Este miércoles a las 10 está convocado el plenario de las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales, esta última encabezada por Nicolás Mayoraz. Allí se dará el puntapié inicial al tratamiento de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional, en un contexto de fuerte presión política y social.

La primera disputa no será de fondo, sino de forma: el cronograma. Legisladores del interbloque Unidos enviaron una nota solicitando la realización de una audiencia pública, invocando el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). En paralelo, organizaciones ambientalistas también reclamaron abrir el debate a la ciudadanía.

Entre las entidades que exigieron audiencia se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina y Aves Argentinas, junto a otros espacios vinculados a la política ambiental. En un documento conjunto, sostuvieron que la discusión excede lo técnico y tiene impacto directo en el acceso al agua, la producción y la vida de millones de personas.

Desde el oficialismo, en cambio, la intención es acelerar el trámite: proponen realizar la audiencia el martes próximo, firmar dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto el jueves 12 o, en su defecto, el miércoles 18 de marzo. En ese esquema, Peluc no solo conducirá el debate en comisión, sino que será una pieza clave para ordenar mayorías y garantizar el despacho.

La media sanción en el Senado se logró el 26 de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El texto redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y delega en las provincias la utilización racional de los recursos naturales existentes en su territorio. En la práctica, otorga a los gobernadores mayor injerencia en el control y monitoreo de las zonas alcanzadas.

Además, establece que las provincias deberán registrar cada área en el Inventario Nacional de Glaciares sobre la base de estudios técnico-científicos. Si una zona no cumple funciones hídricas, el Ianigla podrá excluirla del inventario.

Ese punto concentra el núcleo de la controversia. Para la oposición y las organizaciones ambientales, la eventual exclusión de áreas del inventario abriría la puerta a actividades de exploración y explotación minera e hidrocarburífera, quedando esa decisión bajo potestad provincial. Para el oficialismo, en cambio, se trata de una clarificación de competencias ya previstas en la Constitución y de un mecanismo que brinda previsibilidad jurídica.

En este escenario, Peluc emerge como figura determinante. No solo deberá conducir el debate técnico en comisión, sino también administrar tensiones políticas en un tema que atraviesa intereses productivos, ambientales y federales. Con San Juan como una de las provincias mineras más relevantes del país, el tratamiento del proyecto tendrá impacto directo en la agenda local.