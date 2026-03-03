El acto fue presidido por el Subjefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Aníbal Ariel Bronzetti, en presencia de familiares, autoridades locales y personal retirado de la Fuerza.

Para dar inicio, el Jefe de Tropas, Comandante Principal Juan Manuel Céspedes, presentó a los efectivos formados al señor Subjefe de la Fuerza quien saludó al personal formado.

Bajo los acordes de la banda de música de la Policía de Mendoza "Cabo 1° Gustavo Ramet" se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y, una vez finalizado, el Capellán Presbítero Gustavo de Majo realizó una invocación religiosa.

Luego, se procedió a la lectura de la disposición del proyecto de creación de la flamante Jefatura de Región X y del mensaje de tráfico oficial mediante el cual se designa en el cargo al Comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano.

Al concluir, se realizó pasaje de desfile rindiendo honores y el Jefe de Tropas anunció que la ceremonia había terminado.

Sobre el Mayor Sangiuliano

Sangiuliano desarrolló una carrera notoria en unidades operativas de alta complejidad dentro de la Gendarmería Nacional. Estuvo en el Escuadrón de Operaciones Antidrogas desempeñándose como jefe de esta unidad de élite con base en Buenos Aires, liderando investigaciones sobre narcotráfico de gran escala.

Entre 2014 y 2017, estuvo al frente de la delegación de Gendarmería en Santa Fe, donde fue un testigo clave en juicios federales (como la “Causa Baigoría”) relacionados con organizaciones criminales y connivencia policial.

En 2024 y 2025, ocupó cargos en la Subdirección de Trata y Tráfico Ilegal de Personas, consolidando su perfil en el área de investigaciones especiales.