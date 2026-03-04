El debate oral y público (la audiencia fue transmitida por un canal de YouTube) busca establecer las responsabilidades de los altos mandos de la Armada, a quienes se les atribuye presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Durante la primera jornada del juicio oral, que intentará esclarecer las responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la fiscalía sostuvo que ese hecho se trató de “una tragedia previsible” cuya responsabilidad debería recaer sobre el Estado argentino y cuatro de los militares que se sientan en el banquillo de los acusados.

Publicidad

El hundimiento y la implosión “no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio”, fue la posición expresada por el Ministerio Público representado Luis Alberto Colla, que subroga la Fiscalía Federal de Caleta Olivia.

Según la contundente mirada del fiscal, ese hecho ocurrido durante la presidencia de Mauricio Macri en el que murieron 44 tripulantes “fue una tragedia previsible”.

Publicidad

La postura fue leída durante el inicio del juicio oral y en presencia de los cuatro exoficiales de la Armada, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa.

El juicio tiene lugar en Río Gallegos y está a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.

Publicidad

Las audiencias tendrán lugar de lunes a jueves, semana de por medio, y se prevé que el veredicto se dicte en julio de este año.

Durante el juicio se analizarán pruebas técnicas, incluido el material fílmico del hallazgo registrado por el buque Ocean Infinity, así como documentación confidencial remitida por la Armada bajo secreto militar.

El expresidente Macri y su entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, fueron mencionados en la etapa de instrucción, pero no fueron convocados como testigos. Por otro lado, Macri había quedado absuelto del otro caso vinculado por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, utilizando recursos de inteligencia paraestatal.

Tras desaparecer (perder conexión con la superficie) el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, la búsqueda del ARA San Juan se extendió durante más de un año. Fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia.