Asesinato en Pocito: la última pelea entre el jubilado y su hermano ocurrió en febrero y terminó con una exposición en la Policía

Durante la primera audiencia por el crimen de un jubilado en el Médano de Oro, en Pocito, trascendió el dato de que la última pelea, que habían tenido los hermanos, la víctima Herman Electo “Mito”y victimario Eliseo “Pachico” Rodríguez, ocurrió en febrero de este año. El altercado, por la disputa de la propiedad de una finca familiar, terminó en una exposición en la Subcomisaría del Médano de Oro, que realizó el hombre asesinado el lunes al mediodía.

En aquella oportunidad Herman Rodríguez se acercó hasta la sede policial y comentó a los policías que había tenido un problema con su hermano por el manejo de la finca, de la forma de regar y que este lo había amenazado de muerte. Todo quedó ahí. Pero los sobrinos de “Mito” quedaron, desde ese momento, preocupados por lo que podía pasar después. Es que Eliseo era un hombre muy conflictivo y ya había protagonizado un hecho de violencia, pero con el hermano mayor “Paco” por el mismo tema, el manejo de la finca. Según contó a este medio, Fernanda Jorquera, sobrina de “Mito”, Eliseo golpeó de forma brutal a Paco, hermano que ya falleció, y lo dejó con lesiones por varios días.

En la audiencia de este jueves por la mañana, las autoridades llevaron ante la jueza Celia Maldonado a los tres primeros sospechosos del asesinato del anciano de 80 años “Mito” Rodríguez, que resultaron ser su hermano de 77 años, su sobrino e hijo del primer acusado, Jorge Alberto Rodríguez de 44 años y Juan Adrián Riveros de 33 años, obrero rural y ayudante de Eliseo. Este y Eliseo quedaron vinculados al legajo por homicidio agravado y serán investigados por un tiempo. Quedaron pegados a la causa porque los investigadores, coordinados por el fiscal Adrián Riveros, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, encontraron diferentes pruebas que los complican.

A Eliseo le encontraron un revolver calibre 22 en el fondo de su casa, que corresponde a las características del arma con la que ejecutaron a su hermano “Mito”. Además, un sobrino de la víctima señaló que el jubilado le confesó, horas previas al crimen, que se juntaba con Eliseo para arreglar los problemas que tenían con los terrenos, herencia familiar. Por su parte, al obrero rural, lo vincularon porque le encontraron entre sus pertenencias restos de bala, justamente de un calibre 22 también. El hombre es quien dio aviso a la Policía del hallazgo del cuerpo de “Mito”.

Jorge Rodríguez, hijo de Eliseo, zafó del legajo por homicidio, pues el equipo de fiscales confirmó que su coartada, la de que acompañó a su madre al médico ese lunes, era verdadera.

El perfil de la víctima

"Mito" Rodríguez tenía 80 años al ser asesinado. Era el segundo de tres hermanos y toda su vida trabajó en el campo, más precisamente en la plantación de alfalfa. No sabía leer ni escribir, según contó Fernanda Jorquera, su sobrina. "Era un hombre muy bueno, humilde, no tenía problemas con nadie, era de poco hablar y muy reservado. No merecía que su vida terminara así", resaltó la mujer.

El jubilado era un hombre soltero, jamás tuvo hijos y vivió con su madre hasta que murió. Se llevaba bien con todos sus parientes, pero su relación con su hermano menor Eliseo nunca fue tranquila.