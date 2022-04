Crimen del jubilado: el hermano de la víctima aseguró que él no fue a la escena del crimen

Tranquilo y como se tratara de una charla con amigos, Eliseo Rodríguez, de 77 años, contó ante la jueza qué fue lo que hizo el lunes pasado, el día en el que mataron a su hermano Herman Electo "Mito" Rodríguez de 80 años que murió tras recibir un disparo en la cara en una finca de Pocito. El hombre relató en detalle toda su actividad de esa jornada y aseguró que él no tiene nada que ver con la muerte de su hermano.

Poco antes del mediodía de este jueves Eliseo comenzó su relato frente a la jueza de Garantías, Celia Maldonado, en poco más de ocho minutos el hombre dio su versión de los hechos y contó que fue lo que hizo desde que se levantó hasta que lo detuvieron por ser uno de los sospechosos de haber matado a Herman.

Eliseo explicó que el lunes a primera hora se levantó, tomó unos mates y se fue a hacerse unos análisis a la zona de villa Aberastain. Luego regresa a su vivienda y se dispone a almorzar.

Comió algo y decidió ir a visitar a una familia amiga que vive en 9 de Julio, aseguró que les iba a llevar unos tomates. En este tramo del relato, Eliseo cuenta en detalle las calles por las que circuló y cómo hizo para llegar a la casa de sus amistades.

Una vez en la vivienda de sus amigos, el hombre aseguró que el dueño de casa la habló de su chancha que tuvo crías, hasta dio el detalle de que fueron once los chanchitos que nacieron de esa camada.

Siempre según lo que contó este hombre, luego sus anfitriones le ofrecieron quedarse a tomar unos mates y a compartir algunos embutidos resultantes de uno de sus carneos.

Eliseo aseguró que se quedó allí a compartir con sus amigos hasta que un peón le llamó para decirle que su hermano "había tenido un accidente" y que había fallecido.

El hombre contó que se fue de la casa de sus amistades y fue a la finca ubicada en el Callejón Beruti, entre calles 13 y 14, en el Médano de Oro, en donde ocurrió el crimen. Allí le dijeron que el cuerpo de su hermano ya no estaba en el lugar. El hombre agregó que el volvió a su casa y ya en la noche, cuando él se disponía a cenar, llegó la policía con intenciones de detenerlo.

Luego, el hombre relató que lo llevaron a la dependencia policial de El Médano y explicó que los investigadores comenzaron a preguntarle por la que sería el arma homicida.

El hombre hizo un paréntesis en su relato y contó cómo fue que obtuvo el arma en cuestión. Eliseo explicó que "hace años" una mujer amiga le vendió el arma, aseguró que era una anciana que necesitaba el dinero para "comprar unos remedios" y agregó que él se la compró para colaborar con ella.

Más adelante, en su relato, explicó que nunca uso el arma y que un día se resolvió a tirarla por la ventana. El arma en cuestión quedó en el suelo al lado de un corral y, según Eliseo, con el tiempo se fue enterrando.

Antes de terminar, Rodríguez se encargó de enfatizar que él no estuvo en la finca en la que ocurrió el crimen. "Que yo haya estado en la finca falta a la verdad, no puedo haber ido, de ninguna manera, una vez al año..., pero nunca voy, eso no es verdad", aseguró con vehemencia.

Luego, mirando a la jueza a los ojos, el hombre aseguró: "Esto es lo que hay que más puedo decir", se cruzo de brazos y así dio por finalizado su relato.