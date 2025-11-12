Así detuvieron al prófugo del Penal durante un operativo en Villa Santa Anita, Rivadavia

Un operativo policial destinado a capturar a un prófugo del Servicio Penitenciario Provincial generó un enfrentamiento y una posterior controversia en la villa Santa Anita, departamento Rivadavia, durante la tarde del pasado lunes, tras difundirse imágenes grabadas por la familia de los detenidos que contradicen la versión oficial. El hecho, ocurrido en las inmediaciones de las calles Güemes y San Luis, dejó como saldo detenciones, denuncias de agresiones y versiones contrapuestas entre los familiares de los involucrados y las fuerzas de seguridad.

El objetivo del procedimiento era Mario Alejandro Oro, identificado como prófugo del Penal de Chimbas, quien al parecer contaba con salidas transitorias y no regresó a la institución. Según fuentes policiales, el individuo fue localizado en la vía pública, pero logró evadirse utilizando los techos y fondos de las viviendas de la zona, acción en la que habría recibido ayuda de vecinos y allegados.

Durante la persecución, el operativo se complicó de manera significativa. Efectivos de las distintas dependencias movilizadas, incluyendo el Grupo GAM, Comisaría 28ª, Brigada de Investigaciones y Motorizadas, reportaron ser blanco de una lluvia de piedras lanzadas desde diferentes direcciones. Estos ataques resultaron en daños a móviles y motos policiales, así como en heridas leves a varios uniformados. Incluso el equipo periodístico de DIARIO HUARPE que cubría los hechos fue alcanzado por las pedradas.

Como resultado del enfrentamiento, dos hermanos del prófugo buscado, también de apellido Oro, fueron detenidos. La fuerza de seguridad los imputó por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, siendo trasladados a la Seccional 28ª para quedar a disposición de la justicia.

Sin embargo, la versión proporcionada por familiares de los detenidos contradice el relato oficial. Según su testimonio, uno de los hermanos fue abordado de manera violenta por policías de civil mientras caminaba por la calle San Luis, supuestamente sin mediar resistencia. Afirman que en las imágenes registradas se observa al detenido inconsciente y con signos de golpes. Además, denunciaron que su vivienda fue allanada sin una explicación clara una vez que los detenidos ya habían sido conducidos a las unidades policiales.

Los familiares también señalaron que el despliegue fue desproporcionado, con la presencia de aproximadamente veinte uniformados, siete patrulleros y personal motorizado. Asimismo, manifestaron dificultades para radicar una denuncia formal sobre los hechos, indicando que la Seccional 28ª se negó a recibirla, teniendo que realizarla finalmente en la Central de Policía.