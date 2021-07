Así serán los protocolos sanitarios y de seguridad durante el mes de vacaciones turísticas 

Desde el próximo lunes empieza oficialmente la tomporada turística de invierno y San Juan presentó los protocolos para que sea un movimiento "seguro" para el estatus sanitario local. Lo anunciaron en una conferencia de prensa encabezada por Claudia Grynzpan, Roberto Juárez, Carlos Munisaga y Abel Hernández.

Las carteras de Seguridad y Turismo trabajarán juntas con el objetivo de garantizar cuatro semanas de vacaciones y oferta turística sean seguras. No hay grandes cambios de protocolos pero sí aclararon que se reforzarán los controles para que no haya actitudes peligrosas para el estatus sanitario.

El ingreso a la provincia estará permitido para grupos familiares e individuos que lleguen en autos particulares, colectivos, aviones y hasta vehículos privados transfer. Los viajes grupales no están permitidos, aclaró la ministra de Turismo.

Durante las cuatro semanas del 5 de julio al 30 del mismo mes habrá vacaciones de invierno en Argentina. Como en algunos empieza el próximo lunes y para otros recién en 15 días, esperan un flujo escalonado de turistas que ingresen.

Además seguirán vigente los horarios que hay hasta el momento. Esto quiere decir que la circulación estará permitida de 6 a 00 entre semana y los domingos hasta las 20.

Para movilizarse entre los departamentos de San Juan no habrá que tramitar ningún permiso y para entrar desde otras provincias no solicitarán cuarentena ni PCR. También queda abierta la posibilidad de que los intendentes decidan tomar medidas más restrictivas, de acuerdo al último decreto, aunque por el momento todos adelantaron que abrirán..



